Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Salaj, in varsta de 20 ani, a intentionat sa-si vanda copilul nascut in luna iulie unui barbat din judetul Cluj, cazul ajungand in atentia procurorilor DIICOT, ce au dispus retinerea celor doi inculpati pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii vineri, de Directiei…

- La data de 05.09.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților R.A. și M.N., pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de minori, fals in declarații și instigare…

- FOTO – Arhiva Intr-un sat din comuna Chiuiești scoala primara si gradinita functioneaza intr-o casa particulara fara apa potabila, pentru care Primaria plateste 260 de lei lunar, potrivit Mediafax. Scoala primara si gradinita din satul Huta, comuna Chiueiști, judetul Cluj, nu au primit autorizatie sanitara…

- Un numar de 406 unitati de scolare din judetul Vaslui dintr-un total de 662 detin autorizatii sanitare de functionare, se arata intr-un raport furnizat de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui.

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca, in ultima perioada, in Europa s-a inregistrat o creștere spectaculoasa a numarului de cazuri de rujeola. Romania se numara printre cele mai afectate țari. Rujeola revine in Europa, in mare parte din cauza celor care refuza sa fie vaccinați,…

- ■ Compartimentul de Promovare a Sanatatii din cadrul DSP Neamt avertizeaza asupra pericolului pe care-l reprezinta virusul West Nile, in aceasta perioada ■ el provoaca encefalite si meningite severe ■ Compartimenutul de Promovare a Sanatatii din cadrul Directiei de Sanatate Publica Neamt a publicat…

- Conform datelor de ultima ora ale Directiei de Sanatate Publica, numarul bolnavilor de diabet inregistrati in judetul Arges in luna iunie a anului in curs este cu mult mai mare decat cel din perioada similara a anului trecut. Astfel, daca acum avem de-a face cu 38.703 bolnavi, in 2018 aveam in iunie…

- In aceasta dimineata, la ora 10.45, pe unul dintre peroanele Garii CFR Barlad, zeci de persoane asteptau sa se imbarce in trenul InterRegio 1661, Bucuresti Nord Iasi. La intrarea trenului in gara, doua persoane care asteptau sa se imbarce in cursa mai sus pomenita, au fost lovite in plin de o schela.…