Stiri pe aceeasi tema

- CONCURS… Episcopul Husilor, PS Ignatie, este decis sa faca ordine in parohiile din judetul Vaslui. Pentru aceasta, seful preotilor din judet a anuntat, ieri, pe site-ul oficial al Episcopiei, un nou concurs pentru mai multe parohii vacante. Sunt doua parohii, in Vaslui si Barlad, pe care va fi bataie…

- Mai multe imagini au aparut in mediul on-line care arata romani asteptand la sectiile de votare deschise in Dublin, Irlanda, si Nuremberg, Germania, pentru a vota la referendumul pentru familie. Acelasi lucru s-a intamplat, sambata seara, in sectia din Harrow, Marea Britanie.

- Irlanda a recuperat complet taxele necolectate de la grupul informatic american Apple - 13,1 miliarde de euro si dobanzi de 1,2 miliarde de euro, bani care sunt pastrati intr-un cont escrow infiintat de Guvernul de la Dublin in asteptarea sentintei de la Curtea Europeana de Justitie, a anuntat marti…

- Surse britanice susțin ca Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit ar putea fi dispus sa renunțe la cerința ca traficul de marfuri intre Marea Britanie și Irlanda de Nord sa fie verificat de funcționari europeni. In schimb, Barnier ar accepta ca o serie de verificari limitate…

- Polonia este in stare de șoc dupa ce s-au aflat grozaviile petrecute la Chotomow, o mica localitate de 4.000 de locuitori, aflat in apropiere de capitala Varșovia. Daniel G (29 de ani) este „un diavol in piele de om” au scris jurnaliștii de la „Fakt”. Respectivul și iubita lui, Dagmara N, cu care s-a…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași au descoperit si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X6, cautat de autoritațile din Marea Britanie in vederea confiscarii. In data de 12 septembrie a.c., polițiști de frontiera din cadrul…

- O femeie a fost arestata dupa ce a intrat cu masina intr-o poarta de acces in complexul guvernamental din capitala Irlandei, Dublin, a anuntat marti politia, potrivit dpa. Nimeni nu a fost ranit in incident si nicio informatie nu a fost disponibila imediat in legatura cu motivul acestei…

- CONCURS…Dupa ce a fost informat cu ceea ce se intampla in judet, Episcopul Husilor, PS Ignatie, a anuntat ca vrea sa scoata la concurs mai multe parohii din judet. Printre acestea se numara si cea de la Pribesti, a preotului Mihai Rebegea, primarul comunei Codaesti, considerandu-se, probabil, ca actualul…