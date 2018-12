Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca bancile vor fi taxate diferentiat, in functie de ROBOR. Cu cat acest indice este mai mare, cu atat mai mari vor fi taxele. In replica, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a explicat ca, in final, tot statul va fi cel care va pierde, iar cei care vor avea de pierdut in mod direct vor fi cei care se imprumuta la banci. „Nivelul ROBOR e imputabil intregii tari, (...)