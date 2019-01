Vasilescu răspunde atacurilor PSD: Intervenţia pe piaţa valutară este ca o operaţie pe creier "Daca ar arunca (sume din rezerva valutara n.r.) sa vedem ce s-ar intampla. Deci venim cu valuta in piata, scoatem leii de la investitori, pentru ca investitorii care au lei acum si-ar dori sa scape de lei pentru ca asta se intampla si piata internationala, vor sa scape de titlurile romanesti, sa le schimbe in valuta. Sigur ca acolo daca se vand se si cumpara pentru ca nu poti sa vinzi fara sa cumperi. Daca nu se cumpara, atunci trebuie sa le tii in buzunar si sa astepti vremuri mai bune. Dar daca se vand acum si se cumpara s-a creat o tevatura si s-a urcat sus, deprecierea a devenit mare. Ei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca ar arunca (sume din rezerva valutara n.r.) sa vedem ce s-ar intampla. Deci venim cu valuta in piata, scoatem leii de la investitori, pentru ca investitorii care au lei acum si-ar dori sa scape de lei pentru ca asta se intampla si piata internationala, vor sa scape de titlurile romanesti, sa…

- Adrian Vasilescu, consilier de strategie al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a afirmat, sambata dimineața, ca actuala depreciere a leului are printre cauze importurile foarte mari.„Valuta este o resursa limitata in fața dorințelor noastre nelimitate. (...) Ca sa facem rost de valuta, schimbam…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, a facut cateva precizari legate de caderea brusca a leului in raport cu euro și celelalte valute. ”Avem cateva explicații, bazate pe analize profunde. Aș vrea sa subliniez ce se intampla pe aceasta piața valutara, pentru ca,…

- Si dolarul creste pana la 4,14 lei, fata de 4,13 lei, cursul anuntat ieri de Banca Nationala. Citeste pe ECONOMICA.NET ce se intampla cu leul la cursul BNR si pe piata interbancara. La ora 11, aici puteti vedea care este cotatia ROBOR, iar in orice moment al zilei care sunt cele mai importante…

- Leul continua tendinta de scadere in raport cu euro, cursul afisat luni de Banca Nationala a Romaniei pentru moneda europeana fiind de 4,7081 lei/euro, in crestere cu 1,06 bani (+0,23%). De asemenea, leul a pierdut teren şi în faţa dolarului american, care a ajuns la 4,1377 lei, în…

- Deprecierea monedei nationale in raport cu euro este de 0,6% si doar in situatia in care aceasta se depreciaza cu peste 4-5% intervine rigoarea de analiza a Bancii Centrale, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza AGERPRES . “Este limpede ca…

- Deprecierea monedei nationale in raport cu euro este de 0,6 si doar in situatia in care aceasta se depreciaza cu peste 4 5 intervine rigoarea de analiza a Bancii Centrale, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei BNR , scrie romaniatv.net.Este limpede ca moneda…

- "Este limpede ca moneda nationala s-a miscat rapid, in jos, dupa 1 ianuarie, dar nu atat de rapid incat sa ingrijoreze pe cei care fac o analiza riguroasa a pietei. Cartile scriu ca atunci cand o moneda, indiferent pe ce piata, se depreciaza cu peste 4% sau 5%, abia atunci intervine o situatie care…