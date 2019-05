Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia a produs perturbari in viata publica ceea ce a dus la iesirea ROBOR-ului din joc si introducerea unui nou indice de referinta pentru credite, dar Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu are alt rol...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36%. Indicele ROBOR la 3 luni era, in 30 aprilie, 3,37%. "Metodologia…

- Banca Nationala a Romaniei va publica pe data de 2 mai, ora 11:00, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II si III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2019, informeaza BNR."Metodologia de calcul si politica de publicare…

- Romanii cu credite in lei au parte de modificari majore in privința dobanzilor: acestea nu vor mai varia in funcție de ROBOR, ci de un nou indicator, calculat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) in funcție de tranzacțiile efective dintre banci. Cel mai probabil, acest proiect va fi adoptat in…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 3,12% pe an, de la 3,10% pe an luni, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%. In…

- Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a scazut vineri cu 0,02 puncte procentuale fața de valoarea de joi, pâna la 3,11% pe an, de la 3,13%, potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României…

- „Este important sa facem un sumar. OUG 114 a trecut tacit de Senat. Cuvantul tacit poate sa te duca in deruta - asta inseamna ca Senatul s-a abținut de la vot. Practic tot aranjamentul a trecut in seama Camerei Deputaților. La Camera Deputaților va trebui sa fie facut și un aviz de legalitate, o analiza…