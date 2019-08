Stiri pe aceeasi tema

- "Comitetul Executiv PSD a decis azi ramanerea la guvernare, chiar daca ALDE ne-a lasat fara majoritate parlamentara. Judecand simplist, mi-as dori retragerea in opozitie: e comod, faci zilnic exercitii de dictie si filosofie, nu dai socoteala nimanui ca doar nu esti la putere si e suficient sa ii…

- Lia Olguța Vasilescu a scris, pe pagina sa de Facebook, ca și-ar dori ieșirea de la guvernare și intrarea in opoziție, precizand ca, luni, nu a votat in niciun fel, abținandu-se de la a ridica mana in ședința CEx. Comitetul Executiv PSD a decis azi ramanerea la guvernare, chiar daca ALDE ne-a lasat…

- Ministrul francez al agriculturii, Didier Guillaume, a calificat drept "total tâmpita" ideea ca SUA sa impuna taxe pentru vinurile franțuzești, dupa inițiativa Parisului de a taxa marile companii americane de tehnologie, idee exprimata recent de președintele american Donald Trump, relateaza…

- Raluca Turcan a avertizat pe pagina de Facebook, ca doar intervenția Opoziției a zadarnicit incercarea PSD se a goli inchisorile de criminali și violatori. Turcan avertizeaza ca in acest moment codurile penale pe baza carora opereaza Justiția sunt neconstituționale.„Daca nu am fi sesizat la…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a criticat, intr-o postare pe Facebook, anunțul ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, potrivit caruia, la rectificarea bugetara, PSD ia in calcul reducerea biletelor CFR gratuite pentru studenți. „Banii astfel economisiți la buget sunt o picatura intr-un ocean daca…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a criticat, intr-o postare pe Facebook, anunțul ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, portivit caruia, la rectificarea bugetara, PSD ia in calcul reducerea biletelor CFR gratuite pentru studenți. „Banii astfel economisiți la buget sunt o picatura intr-un ocean…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a fost ales miercuri presedinte al Grupului Renew Europe din Parlamentul European, al treilea grup ca pondere in legislativul european. Fostul premier a afirmat pe Facebook ca Romania se bucura de „un moment astral” si face un apel pentru o Opozitie unita.

- Deputatul USR Cristian Ghinea a demisionat, marti, din Parlament, pentru a-si prelua mandatul de europarlamentar, astfel ca nu a mai votat la motiunea de cenzura. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, l-a taxat imediat, el afirmand ca Mihai Tudose, aflat in aceeasi situatie, a decis sa isi semneze demisia…