Vasilescu: Dacă Banca Naţională ar scoate prea multă valută în zilele astea, ROBOR-ul s-ar duce peste 7% "Daca ar arunca (sume din rezerva valutara n.r.) sa vedem ce s-ar intampla. Deci venim cu valuta in piata, scoatem leii de la investitori, pentru ca investitorii care au lei acum si-ar dori sa scape de lei pentru ca asta se intampla si piata internationala, vor sa scape de titlurile romanesti, sa le schimbe in valuta. Sigur ca acolo daca se vand se si cumpara pentru ca nu poti sa vinzi fara sa cumperi. Daca nu se cumpara, atunci trebuie sa le tii in buzunar si sa astepti vremuri mai bune. Dar daca se vand acum si se cumpara s-a creat o tevatura si s-a urcat sus, deprecierea a devenit mare.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

