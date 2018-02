Stiri pe aceeasi tema

- Rata inflatiei de 4,3% din luna februarie anuntata de Institutul National de Statistica (INS) are la baza preturile administrate, adica la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, pe care statul le-a majorat „cand nu trebuia sa o faca”, a declarat joi Adrian Vasilescu, consultant de…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Deci, eu cred ca putem tine lucrurile sub control (...) Voi avea o discutie cu domnul guvernator", a declarat luni premierul Viorica Dancila. Intrebat…

- ♦ Aproape toata productia locala de haine, textile si incaltaminte ia drumul exporturilor, ajungand in depozitele marilor retaileri precum H & M, Zara sau Max Mara. Desi valoarea totala a exporturilor de profil a ramas relativ stabila, exporturile totale ale Romaniei au crescut puternic. …

- Pentru ca economia Romaniei este mica, evolutia inflatiei si a dobanzii va influenta cursul de schimb. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,3% in luna ianuarie a acestui an in comparatie cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate ieri de Institutul National de Statistica.…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- Economia Romaniei a avut, anul trecut, un avans de 7%. Este cea mai mare crestere din 2008 pana acum, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica. Am depasit astfel chiar si China, care a avut, anul trecut, un avans de 6,9 la suta.

- Rata anuala a inflației s-a situat la 4,3% in luna ianuarie, in condițiile in care gazle naturale, energia electrica, incalzirea, carburanții și fructele au consemnat in luna ianuarie cele mai mari scumpiri fața de decembrie, potrivit datelor transmise de catre Institutul Național de Statistica (INS).…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, dar acelasi timp a crescut si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, din cauza unei cresteri semnificative a preturilor. Astfel, rata…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% fata de aceasi perioada din anul trecut, informeaza Institutul National de Statistica.

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Productia industriala a crescut cu 8,2% in anul 2017 fata de 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Aceasta este o crestere-record a ultimilor cel putin 15 ani in care INS a emis comunicate periodice referitoare la productia industriala. Din anul…

- "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim deciziile a zeci de operatori economici care negociaza fiecare cu clientii lor majorari de pret. Preturile sunt libere. Banca Nationala nu are un controlor de preturi. Ea lucreaza cu anticipatii, cu factorii pietei", a subliniat Isarescu.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie, de la 3,9% la 5% pentru trimestrele I si II 2018 si de la 3,2% la 3,5% pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei - n.n.) s-a cocosat de tot. Vedeti…

- Deficitul comercial al Romaniei a creascut si in 2017. Astfel, exporturile s-au majorat cu 9,1% fata de anul anterior si au ajuns la 62,64 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu sapte procente, cifrandu-se la 67,34 miliarde euro. Anul trecut deficitul comercial a fost de 12,96…

- Banca Naționala a Romania (BNR) a mai dat și astazi un semnal in piața ca bancile pot scumpi creditele, dupa ce in ultima ședința a Consiliului de Administrație de decis majorarea tuturor dobanzilor. Astfel ca, BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25 la suta pe…

- ♦ ANAF nu este inca pregatita din punctul de vedere al infrastructurii sa preia automat datele de la casele de marcat. Firmele din Romania trebuie sa inlocuiasca pana la 1 august casele de marcat cu noi modele, cu jurnal electronic si memorie fiscala, dar termenul este foarte strans,…

- Lucrarea „Capitalul privat romanesc 2017 - editia a III-a” isi propune sa descrie pentru al treilea an consecutiv situatia companiilor cu capital privat majoritar romanesc. Ideea proiectului a aparut ca urmare a faptului ca nicio institutie nu se ocupa sa analizeze periodic evolutia…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna decembrie 2017 pana la 1,7%, de la 1,8% in luna noiembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,8%), Marea Britanie (3%) si Romania (2,6%), arata datele publicate, miercuri, de Oficiul…

- Rata inflatiei ar putea creste in prima parte a anului, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Puseul inflationist" ar urma insa sa fie tranzitoriu. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna decembrie la 3,32%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 43,2% in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de…

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a fost, in decembrie 2017 fata de decembrie 2016, de 3,3%, iar fata de noiembrie a fost de 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%. "Rata…

- Consumatorii de oua, unt, fructe, sau cei care utilizeaza frecvent transportul aerian au resimtit cel mai mult cresterea preturilor din anul trecut, potrivit datelor publicate vineri de catre Institutul National de Statistica. Ouale s-au scumpit cu peste 43%, transportul aerian cu aproape 24%, iar untul…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- Comparativ cu situatia din luna octombrie 2017, rata anuala a inflatiei a scazut in patru state membre, a ramas stabila in noua tari si a crescut in 15 tari membre, inclusiv in Romania, de la 2% pana la 2,6%. In zona euro, rata anuala a inflatiei a crescut usor in luna noiembrie pana la 1,5%,…

- UPDATE Preturile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% si a celor nealimentare cu 4,12%, a anunțat Institutul National de Statistica. Ouăle, untul…

- Datele statistice confirma ce multi romani au vazut deja in galantare si indica faptul ca, la nivel de marfuri alimentare, preturile la oua si unt au crescut cel mai mult la nivelul lunii noiembrie a acestui an. Cifrele facute publice, marti, de Institutul National de Statistica arata ca luna trecuta,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 29,2% in noiembrie fata de octombrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Senatorul PNL Florin Citu ii acuza pe Liviu Dragnea si Darius Valcov ca dau foc economiei si vine cu un scenariu sumbru pentru perioada urmatoare: ROBOR va depasi rata inflatiei. In caz contrar, spune el, lucrurile vor scapa de sub control. "Dragnea si Valcov dau foc economiei! La…

- Pretul oualor a crescut cu aproape 30%, iar cel al untului cu 7%, in timp ce combustibilii s-au scumpit cu 2,7%, iar tutunul si tigarile cu circa 2%, in noiembrie fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). La capitolul…

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflatiei urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% si a celor nealimentare cu 4,12%, a anunțat Institutul National de Statistica. Faţă de luna noiembrie…