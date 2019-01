Stiri pe aceeasi tema

- ROBOR-ul ar urca la 6% sau la 7% daca Banca Nationala a României (BNR) ar interveni pe piata valutara si ar vine valuta din rezerve, a explicat Adrian Vasilescu, consultantul de strategie al BNR, la un post tv.

- ROBOR-ul ar urca la 6% sau la 7% daca Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar interveni pe piata valutara si ar vine valuta din rezerve, a explicat Adrian Vasilescu, consultantul de strategie al BNR, la Antena...

- Cu ambii parinți artiști, Ella are toate șansele sa-și aleaga o cariera in același domeniu! Și se pare ca primii pași in aceasta direcție sunt deja facuți. Copila de 2 anișori inclina spre actorie, ca tati, George Burcea, nu spre muzica, in care a facut cariera mami, Andreea Balan. Zilele trecute, cantareața…

- "Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale, cat mai repede. (...) S-a pus in discutie si eu cred ca domnul ministru Tudorel Toader, ministrul Justitiei, intr-o perioada rezonabila trebuie sa le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanta (ordonanta de urgenta -…

- Nivelul ROBOR este imputabil intregii tari, el depinde de realitatile din tara si in primul rand de rata inflatiei si atunci nu se poate spune ca bancile sunt lacome, deoarece cresc acest indice din cauza unor dereglari ale sistemului economic, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca…

- ROBOR este impus de piața, iar ceea ce impune piața este rezultatul activitații economice, activitații statului și a tot ceea ce se intampla intr-o țara, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), pentru HotNews.ro.

- Radu Banciu a vorbit in ediția de luni la B1 Tv despre faptul ca Liviu Dragnea a venit in Parlament cu doua valize: una plina cu gogoși, iar cealalta cu mai multe dosare cu pagini despre Forumul Democrat al Germanilor din Romania și președintele Klaus Iohannis. Totul, ca reacție la dezvaluirile anunțate…

- Florea Nedea a declarat, luni, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca va incerca sa dea de urma persoanei de la care s-au scurs informatiile si ca se va deduce identitatea ei din pozele care vor fi publicate. "Nu am vazut nimic, am fost plecat zilele astea. Unde zic ei ca au gasit valiza? La un…