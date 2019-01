Vasilescu (BNR) avertizeaza: Daca Banca Nationala ar scoate prea multa valuta, ROBOR-ul s-ar duce peste 7%

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca ar arunca (sume din rezerva valutara n.r.) sa vedem ce s-ar intampla. Deci venim cu valuta in piata, scoatem leii de la investitori, pentru ca investitorii care au lei acum si-ar dori sa scape de lei pentru ca asta se intampla si piata internationala, vor sa scape de titlurile romanesti, sa…

- ROBOR-ul ar urca la 6% sau la 7% daca Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar interveni pe piata valutara si ar vine valuta din rezerve, a explicat Adrian Vasilescu, consultantul de strategie al BNR, la Antena...

- Schimbarile de la o zi la alta de pe piata valutara nu exprima evolutiile din economie – declara consultantul de strategie al Bancii Nationale, Adrian Vasilescu.El a facut aceste aprecieri in contextul in care moneda euro a depasit ieri pragul critic de 4,7 lei. Evolutii similare s-au intamplat si in…

- Deprecierea monedei nationale in raport cu euro este de 0,6% si doar in situatia in care aceasta se depreciaza cu peste 4-5% intervine rigoarea de analiza a Bancii Centrale, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza AGERPRES . “Este limpede ca…

- "Este limpede ca moneda nationala s-a miscat rapid, in jos, dupa 1 ianuarie, dar nu atat de rapid incat sa ingrijoreze pe cei care fac o analiza riguroasa a pietei. Cartile scriu ca atunci cand o moneda, indiferent pe ce piata, se depreciaza cu peste 4% sau 5%, abia atunci intervine o situatie care…

- Ministrul Finantelor l-a invitat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa vina la Ministerul de Finante pentru a discuta deschis, deoarece a auzit din piata ca ar fi presiuni "agresive" din partea BNR catre banci pentru a nu se scadea indicele ROBOR. "Am să fac o invitaţie domnului…