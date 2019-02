Noua scrisoare pe care Klaus Iohannis a adresat-o, joi sefei Guvernului, si in care a trecut motivele pentru care a decis respingerea numirii Liei Olguta Vasilescu in fruntea Ministerului Dezvoltarii si, implicit, in postura de vicepremier, a iscat deja mai multe comentarii. De reactionat, a reactionat si social-democrata care a fost, pana lunile trecute, ministru […] Vasilescu anunta o plangere penala, ca reactie la refuzul numirii sale la Dezvoltare is a post from: Ziarul National