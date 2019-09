Luni, 02.09.2019, in jurul orei 13.00, merg la Primaria Focșani, sa declar un autoturism cumparat: mașinaria nu-mi da bon la „fiscal”, afișandu-mi mesajul „dupa ora 12.00 nu se mai elibereaza bon”. Incerc sa aflu programul ghișeului și am noroc: in lipsa gardianului nu poți afla acest „amanunt”!… Revin la primarie marți, la 10.20 iau bonul […] The post Vasile VOICU: ”Taxa de fraier” appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .