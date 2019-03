Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 63 de ani, din județul Salaj, a murit, in cursul zilei de 26 februarie 2019, din cauza virusului gripal. Este al doilea deces din cauza gripei in județ. Reprezentanții Ministerului Sanatații au confirmat, miercuri – 28 februarie 2019, inca doua decese. Este vorba despre o femeie in varsta…

- Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 89, anunța Institutul Național pentru Sanatate Publica (INSP), dupa ce un barbat de 51 de ani si o femeie de 94 de ani au murit din cauza gripei, scrie Mediafax.Pe 3 februarie, a fost inregistrat decesul unei femei de 94 de ani din Capitala,…

- Decesul lui Gheorghe Nistor a fost anunțat pe pagina de Facebook a lui CS Dinamo, alaturi de un mesaj emotionant. George Stanca, ultimul articol scris inainte de MOARTE. "Iertati-ma!" "Viata lui s-a derulat, strop cu strop, pe marginea bazinului. Ca a fost la Dinamo, ca a fost la Floreasca…

- Spitalul Județean de Urgența Slatina a inregistrat primul deces din cauza gripei, in acest sezon, survenit in cazul unui pacient care avea și alte afecțiuni asociate. Decesul a survenit joi, 24 ianuarie 2019, in terapie Intensiva, la doar o zi ...

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a confirmat decesul unui barbat de 57 de ani, din Vaslui, bolnav de gripa Acesta este cel de-al 34-lea deces provocat de gripa in Romania. In urma analizelor de laborator, in cazul barbatului de 57 de ani s-a confirmat cu…

- Patru barbati au murit pe loc, dupa ce masina in care se aflau, un BMW Seria 5, s-a izbit violent de un copac. Accidentul s-a produs in Teleorman. In urma impactului extrem de violent cu copacul, BMW-ul seria 5 s-a rupt efectiv in doua, iar cei patru barbati care se aflau in masina au murit […] The…

- Un barbat in varsta de 60 de ani din judetul Prahova a murit din cauza gripei, numarul total al persoanelor decedate in urma imbolnavirii cu virusul gripal ajungand la 11, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Barbatul avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat antigripal.…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, dupa ce, marți, un tânar în vârsta de 17 ani din Teleorman a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Un tânar în vârsta de 17 ani din județul Teleorman,…