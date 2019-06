Gustave și Negruzzi se rascolesc Intr-o lume in care Moțoc devine exponentul principal de decizie in centrul urbei cred ca ar trebui trase toate semnalele de alarma in vederea protejarii monumentelor istorice deoarece Iașul inca poarta titulatura de capitala culturala . Dupa ce in anul 2018 Vasile Pușcașu a daramat fara nici un fel de regret Casa Negruzzi situata pe strada Horia nr. 13 și a vazut lipsa totala de reacție a autoritaților a inceput in acest moment sa se indrepte cu pași alerți catre o modificare dupa bunul plac a altui monument istoric respectiv Hotelul Traian . Construcția este…