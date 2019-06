Vasile Pamfil, antreprenorul care a renuntat la Olanda pentru a demonstra ca se poate face agricultura profitabila in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Asia de sud-est se zbate sa limiteze raspândirea contagioasei peste porcine africane ce a dus deja la sacrificare a milioane de porci în China și Vietnam, scrie Guardian. Pesta suina africana, supranumita ”Ebola porcina”, ce nu afecteaza oamenii dar este mortala pentru…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, doreste sa lase vacante pana la 1 noiembrie posturile comisarilor care au fost alesi eurodeputati si vor merge la Parlamentul European cu scopul de a evita un cost superior, a indicat el duminica intr-un interviu acordat publicatiei germane Bild…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste sambata, 25 mai, editia a saptea a galei de sporturi de contact Urban Legend, organizata de promotia constanteana Urban Legend, in colaborare cu biroul de impresariat sportiv Super Pro. Evenimentul Urban Legend All Stars este unul international, va incepe la…

- Nationala de hochei a Romaniei s-a calificat in Divizia IA a Campionatului Mondial , la capatul unui turneu de exceptie la Tallin, in Divizia IB. Romania a castigat toate cele cinci meciuri, ultimul cu Olanda, scor 3-1. In 2020, tricolorii vor juca pentru calificarea in prima grupa mondiala. Din…

- Nationala antrenata de Julius Penzes are avantajul meciului direct in ecuația promovarii, in cazul in care va fi egalitate de puncte cu Polonia. Este pentru prima oara cand "tricolorii" promoveaza in al doilea eșalon valoric al hocheiului mondial, in actualul format introdus in 2012. Scandal…

- Numai in prima luna a acestui an, Romania a exportat cereale de 170,4 milioane de euro, indeosebi in țari din Uniunea Europeana. Cu toate ca realizarile din ultimii ani in acest sector sunt impresionante,...

- Agricultura este unul din domeniile care contribuie semnificativ la progresul economic al unei țari și indiferent de scara la care este practicata, aceasta are o influența foarte mare asupra bunastarii comunitaților locale. Județul Buzau reprezinta un spațiu in care se dezvolta un insemnat bazin legumicol…

- Vasele de atac si de recunoastere ale Flotei ruse a Marii Negre, precum si sistemele de rachete de coasta au intrat pe indicativul 'la datorie', în contextul exercitiului NATO la Marea Neagra, potrivit Centrului National de Control al Apararii din cadrul Ministerului Apararii. Flota Marii…