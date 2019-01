"Vasile Niculescu, pilotul Marii Uniri", de Valeriu Avram. "M-a fascinat zborul de mic copil''

Stiri pe aceeasi tema

- "Cand am primit invitatia de a participa la aceasta dezvelire a statui lui Iuliu Maniu (...) m-am gandit ce oare s-ar putea spune despre un ctitor al Marii Uniri, la cateva zile dupa terminarea Centenarului Unirii care, din pacate, a fost un an al dezbinarii si in care firavele incercari ale unui…

- 100 de ani de la Marea Unire, pe langa statuile inaugurate una dupa alta in toata tara, simbolizeaza, in mod special, personalitatile care au contribuit direct sau indirect la infaptuirea ei. Daca facem un arc peste timp, vedem o casa regala in fruntea Romaniei, politicieni care puneau patriotismul…

- În 23 noiembrie 1918, la -40 de grade, un avion pilotat de un erou (apoi uitat) a aterizat pe ceea ce astazi se cheama Câmpia Libertatii de la Blaj. Acesta aducea scrisoarea prim-ministrului Ion I.C.

- Andrei Buca este unul dintre cei 65 de tineri care au murit in urma incendiului din club Colectiv! Ziua de 30 octombrie 2015, acum fix trei ani, soții Buca iși pierdeau unicul copil. Avea 22 de ani. Tatal tanarului a oferit un interviu emotionant pentru "Prietenii de la 11", asta pentru ca Dumnezeu…

- Mai mult de jumatate dintre cuplurile cu diagnostic de infertilitate nu intentioneaza sa apeleze la proceduri de reproducere umana asistata, iar aproape o treime dintre cei care au recurs la acestea au cheltuit intre 1.000 si 3.000 de euro, potrivit unui studiu realizat de Asociatia pentru Reproducere…

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani…