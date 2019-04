Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a vorbit despre problemele sale de sanatate la Antena Stars. "Merg din cand in cand sa imi fac analizele in Turcia, acolo am medicii care se ocupa de inima mea pentru ca ea e cu probleme, dar in rest sunt ok, slava Domnului ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt ok. Ma simt ca…

- Tora Vasilescu este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de teatru și film, insa a ales sa se retraga din lumina reflectoarelor, in urma cu mulți ani, iar acum traiește cu soțul ei, intr-o casa din zona Buftea, unde se declara pe deplin fericita. Actrița a vorbit la „Acces Direct”, despre…

- FOTO – Arhiva Palpitațiile pot fi semnul unor grave probleme medicale, un ultim studiu avertizeaza in legatura cu potențialul letal al acestor tulburari de ritm cardiac, scrie DoctorulZilei. Aritmia cardiaca se caracterizeaza prin modificari ale ritmului normal al inimii si poate fi una dintre cauzele…

- Psiholog Ana Tatu – Ganduri despre psihologie in Social / on 27/03/2019 at 11:12 / – Ce te-a facut sa alegi aceasta profesie? Se intampla ca unii oamenii sa foloseasca diverse „etichete” pentru a identifica sau diferenția anumite caracteristici la ceilalți. Ei bine, eu am avut…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat, luni, la Parlament, ce diagnostic i-au pus medicii si care sunt problemele sale de sanatate. „Este unul foarte bun, anume hernie de disc cervicala si lombara, deci doua", a spus Dragnea. El a zis ca incearca sa evite operația. „Am discutat…

- Emilia Clarke a vorbit pentru prima oara despre problemele de sanatate care i-au pus in pericol viața in urma cu mai mulți ani. Actrița a trecut prin momente critice, in care ii ruga pe medici sa o lase sa moara. „Mama Dragonilor“ din „Urzeala Tronurilor/Game of Thrones”, așa cum este cunoscuta Emilia…

- Dupa ce a confirmat ca zilele trecute a ajuns de urgența la spital, dupa o hemoragie puternica, Andreea Balan a dat ultimele detalii despre starea ei. Artista a declarat ca vineri se va hotari daca va fi supusa unei alte operatii sau daca va mai fi nevoita sa astepte in jur de doua-trei saptamani.…

- Dupa cea mai grea incercare prin care a trecut, Florin Busuioc este mai calm și mult mai relaxat și știe exact cu ce a greșit, de a ajuns intr-o stare care i-a pus viața in pericol. Indragitul actor a povestit cum se simte acum, dar și cum arata viața lui, dupa ce a suferit un infarct in toamna anului…