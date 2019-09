Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Vasile Dîncu și moderatorul TV Octavian Hoandra au vorbit la Realitatea TV, la emisiunea România 2019, despre doua personaje importante de pe scena politica româneasca, pe care le-au și cunoscut foarte bine în trecut:

- Emisiunea România 2019 a ajuns sâmbata la Cluj-Napoca. Realizatorul emisiunii Cozmin Gusa, împreuna cu invitatii sai, Vasile Puscas, Vasile Dîncu si Octavian Hoandra, au analizat strategiile de campanie a principalilor

- ”Ma uit la tine și observ ca am scapat de Rareș Bogdan de la Realitatea TV și m-am trezit cu tine”, a zis Cozmin Gușa. ”Eu nu fac propaganda. Imi place Klaus Iohannis. Este din zona in care am crescut. Este sas. Știu ce calitați au sașii. Este un profesor ca tine, un fizician ca tine. Va admir…

- Consultantul politic Cozmin Gușa considera ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, nu a facut parte din temuta poliție politica a statului și ca notele sale informative pot fi trecute doar la capitolul colaborare cu Securitatea, din postura de informator.Cozmin Gușa este ferm convins…

- Analistul politic Cozmin Gușa considera ca Rareș Bogdan și Ludovic Orban joaca un rol de ”lover boy”, care racoleaza fete de moravuri ușoare, in jocul privind moțiunea de cenzura. Gușa arata ca in subternane se da o batalie foarte dura, iar USR incearca sa ia fața PNL și sa arate ca ei sunt cei care…

- Schimbul de locuinta se va realiza in orice moment din perioada de valabilitate a contractului de inchiriere, prevede o ordonanta adoptata marti de Guvern pentru modificarea Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL).Citește și: Traian Basescu, semnal pentru…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca are o relație de prietenie și camaraderie cu Rareș Bogdan, ales recent in funcția de prim-vicepreședinte al PNL.

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a facut un apel la cetatenii care vor participa la mitingul de sambata, 10 august, sa protesteze in mod pasnic deoarece nu isi doreste sa revada violentele de la evenimentul de anul trecut. „Nu as vrea sa fac analiza acum a ceea ce s-a intamplat pe 10 august…