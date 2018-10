Vasile Dîncu: Ar dispărea Dragnea, Dăncilă, Iohannis, statul paralel "Spre vidul politic absolut Tara noastra evolueaza spre vidul politic absolut. Nu, nu este lipsa puterii politice, este folosirea aberanta a politicii. Fiecare dintre actorii politici vor doar disparitia celuilalt, fiecare deține Adevarul, este in conexiune cu Binele, Adevarul sau Frumosul.

Ceilalti trebuie sa dispara! Inchipuiti-va cum ar arata realizarea vointei politice a tuturor romanilor: Ar disparea Dragnea si Dancila, Johannis si Statul paralel, apoi opozitia antisistem cu Sorosul ei cu tot, Sica și mandolina lui, ungurii cei vesnic tradatori, pana și putiniștii cei rai. Daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

dcnews.ro

