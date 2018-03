Stiri pe aceeasi tema

- Criza imunoglobulinei este din ce in ce mai mare. Ministerul Sanatații a luat decizia declanșarii Mecanismului European de protecție civila in vederea asigurarii cantitații necesare de imunoglobulina pentru tratamentul pacienților romani. Mama unei fetițe de 12 ani din Timișoara care necesita tratament…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- In contextul prezentarii de catre Laura Codruta Kovesi a raportului de activitate al DNA pe anul 2017, Remus Borza i-a dat dreptate procurorul șef in ceea ce privește corupția. „Ii dau dreptate procurorului șef al DNA. Exista corupție, mai ales cand e vorba de instituțiile publice, de banul…

- Un infirmier de la Spitalul Judetean Slatina si-a injunghiat o colega, asistenta, si apoi s-a sinucis, directorul spitalului afirmand la Digi24 ca a existat un incident “probabil de natura personala” intre cei doi. UPDATE 19:17 Niciun pacient nu a fost afectat de crima Niciunul dintre cei 52 pacienti…

- In urma crimei petrecute in noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul Județean Slatina, la solicitarea ministrului Sanatații, Sorina Pintea, o echipa din cadrul Direcției de Sanatate Publica Olt a verificat, duminica, modul de desfașurare a activitații in unitatea sanitara. „Conform Raportului de…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, la solicitarea ministrului Sanatatii, o echipa din cadrul Directiei de Sanatate Publica Olt a verificat, duminica, modul de desfasurare a activitatii in unitatea sanitara."Conform Raportului de control primit de Ministerul Sanatatii,…

- Cantareața egipteanca, condamnata la inchisoare dupa ce a zis ca apa din Nil nu e buna de baut. Cantareața egipteanca Sherine Abel Wahab a fost condamnata la 6 luni de inchisoare și amendata, dupa ce a ”insultat” Egiptul. Ea a fost acuzata ca a facut o gluma proasta in timpul unui concert din Liban,…

- In acest sens, cei care l-au elaborat explica modul in care va fi implementat. Introducerea acestuia este obligatorie, fiind o cerinta din partea Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) prin standardele de acreditare ale spitalelor. In primul rand, desi implementarea este…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse 11 cazuri de gripa, șase dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. …

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C, indiferent…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie…

- Procurorii DNA au pus in mișcare acțiunea penala și au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru o perioada de 60 de zile, respectiv de la data de 14 februarie 2018, fața de cunoscutul chirurg Irinel Popescu, la data faptelor președinte al Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate…

- STIRIPESURSE.RO va oprezinta in exclusivitate un interviu cu ambasadorul Turciei la Bucuresti, Osman Koray Ertas. Interviul este realizat de Alexandru Cumpanașu - Emisiunea Ambasador Romania.Interviul poate fi urmarit LIVE pe pagina de Facebook a STIRIPESURSE.RO

- Cei mai multi dintre pensionarii teleormaneni au peste 75 de ani in Social / Potrivit datelor Casei Judeþene de Pensii Teleorman, in luna februarie a anului 2018, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 99.831.368 de lei, in contextul in care judetul Teleorman este unul…

- Premierul Viorica Dancila a anumit-o pe Oana-Elena Pintilei in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, printr-o decizie care a fost publicata in Monitorul Oficial, vineri. Oana Pintilei este presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate Suceava, potrivit site-ului…

- Radu Popescu are un trecut duhnind de la o posta a pesedism de calibru greu. Plus alte chestii. Nu doar fiindca taticul lui, Mihai Gabriel Popescu, a fost APR-ist de-al lui Melescanu-SIE, apoi, ani in sir mare, mare mahar al filialei PSD iesene, din vremea lui Solcanu pina in cea a lui Maricel Popa,…

- Sistemul rapid de informare a populației in caz de catastrofe majore a fost testat la inceputul acestei saptamani de Departamentul de Situații de Urgența și de Televiziunea Romana. Protocolul dintre DSU și TVR prevede ca in cazul unor situații de urgența, precum cutremure de mare magnitudine, fenomene…

- Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie Intensiva a Institutului Regional de Oncologie, iar cinci dintre ei sunt in stare grava. Medicii sustin ca, cel mai probabil, bolnavii s-au infectat de la un vizitator. In aceste conditii, conducerea…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi se afla in carantina, dupa ce in cazul a 11 bolnavi de cancer a fost confirmata prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava. Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie Intensiva a Institutului…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse patru suspiciuni de gripa (doua la intervalul de varsta 15-49 ani, una la 50-64 ani și una la peste 65 de ani).…

- Inca o scadere pentru Bitcoin. Cat valoreaza moneda Dupa ce, la inceputul lunii decembrie 2017, Bitcoin a ajuns la o valoare apropiata de 20.000 de dolari, vineri moneda virtuala a scazut sub pragul de 8.500 de dolari. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor,…

- Imediat dupa aprobarea bugetului local al Municipiului Sebeș voi susține și voi face toate demersurile in vederea organizarii unui referendum prin care voi solicita cetațenilor Municipiului Sebeș consultarea in vederea achiziției unui laborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului și asigurarea…

- Adrian Nastase este unul dintre personajele cele mai detestate de catre adversarii PSD! Fostul premier are parte de etichete deloc placute din partea acestora: corupt și hoț sunt cuvintele cel mai des intalnite, cel puțin in mediul online, in comentariile celor care vorbesc despre cel care a fost…

- Liderul PSD Maramures, Gabriel Valer Zetea le multumeste colegilor de partid pentru nominalizarea Sorinei Pintea la Ministerul Sanatatii. Intr-o postare facuta pe pagina persoanla de Facebook acesta evidentiaza calitatile managerului si este convins ca acestea vor reusi sa convinga la audierile din…

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Noul contract-cadru al CNAS. Ce noutati apar in pachetul de baza de sevicii medicale Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala…

- Doar circa jumatate dintre timișenii cu risc crescut de imbolnavire s-au aratat interesați sa ”fenteze” gripa, prin imunizarea artificiala. Este vorba de grupele populaționale incluse de Ministerul Sanatații in cadrul campaniei de vaccinare antigripala gratuita: personalul medical, cei cu varsta peste…

- Luca Vincenti a lansat recent in Romania o carte care a fost intezisa in Italia. Se numește "Bandele de strada. O carte cenzurata timp de 15 ani!". Este o carte document, monografie de criminologie, un studiu, la care Luca Vincenti a lucrat foarte mulți ani. A studiat bandele de cartier din…

- Datele statistice ale Casei Nationale de Pensii releva ca, la nivelul judetului Maramures sunt peste 117.000 de pensionari, din care peste 74.400 pentru limita de varsta, peste 19.600 pensionari de invaliditate, anunta Prefectura Maramures. De asemenea, peste 4.800 de pensionari sunt din domeniul agriculturii,…

- In 27 de ani de democrație, Romania a avut 14 premieri, daca nu ii luam in calcul pe cei care au deținut interimar funcția. In ultimele 12 luni insa, PSD a batut un record: a dat jos doi prim-miniștri propuși tot de partid. Acum iși dorește numirea Vioricai Dancila, deși nimeni din formațiune nu poate…

- Radu Calin Cristea discuta cu Anca Murgoci și Bogdan Chirieac in interviul momentului, transmis LIVE pe DCNews.ro, in aceasta știre, și pe Facebook-ul DCNews. Interviul cu Radu Calin Cristea va fi transmis astazi, 14 ianuarie 2018, de la ora 16:00. Ramaneți pe DCNews pentru a urmari interviul…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- "Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase și in Guvernul care a dus Romania in NATO și in Uniunea Europeana / am condus PSD -ul și Guvernul care in 2012-2015 a scos Romania din dezastrul economic și social al "epocii Basescu"! Acum ma uit cu mare tristețe la un PSD condus de traseisti impostori…

- ”Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori din Ministerul de Interne , pentru Guvern si pentru PSD - toti avem de pierdut! Carmen Dan trebuie sa plece din…

- Agentia Nationala de Transplant si Ministerul Sanatatii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman "in vederea armonizarii legislatiei nationale cu directivele europene privind standardele de calitate si siguranta referitoare la organele umane destinate transplantului si a simplificarii…

- Ministerul Sanatații cere control de urgența la spitalul din Baicoi, dupa ce un medic a refuzat internarea unei paciente de 82 de ani . „Ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova sa efectueze, de urgența, o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca certificatele de medic specialist pentru absolventii stagiilor de pregatire in rezidentiat au fost deja transmise catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca de la sfarsitul lunii decembrie.

- In ediția de duminica, 7 ianuarie 2018, incepand cu ora 12:00, il puteți urmari pe realizatorul emisiunii "Romania 9", de la TVR 1. Ediția in care va fi invitat Ionuț Cristache va fi transmisa in format live video pe site-ul WWW.DCNEWS.RO și pe Facebook-ul redacției. Ziaristul vorbește…

- Poliția a pornit un proces penal pe faptul încalcarii din neglijența a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, în cazul tinerei de 19 ani care a fost lasata sa-și nasca copilul mort în toaleta Institutului Mamei și Copilului. Informația a fost confirmata…

- Seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, medicul Dan Grigorescu, prezinta cazul unui tanar care a fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, cand i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire stabilita oficial pentru a deveni medic specialist…

- Lista celor mai ciudate cautari pe Wikipedia in 2017 este deschisa de doua elemente care ne reamintesc ca lumea in care traim este un loc rece și intunecos. "Decesele" au fost cele mai cautate pe Wikipedia in 2017. Dupa ce s-a anunțat moartea celebrului criminal Charles Manșon, la finalul lui noiembrie,…

- In lipsa medicilor stomatologi, botosanenii recurg la practici babesti Foto: Arhiva. În judetul Botosani, din cauza crizei medicilor, care afecteaza toata tara, un medic dentist deserveste 10 mii de pacienti. În lipsa unui stomatolog, oamenii din mediul rural ajung sa recurga…

- Primarul Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca, in Parcul Romniceanu, nu se construieste un patinoar pe spatiul verde, reactia venind dupa ce Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, a depus plangere la politie in legatura cu amenajarile care se fac in zona.…

- Dezvaluiri ale fostului ministru al sanatatii Vlad Voiculescu despre dosarul Lucan."Caracatita domnului Lucan" Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a facut marti cateva referiri despre dosarul intrumentat de procurorii DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan. "CARACATIȚA DOMNULUI…

- In ediția de luni, 25 decembrie 2017, incepand cu ora 13:00, o puteți urmari pe jurnalista Carmen Avram. Emisiunea in care va fi invitat CARMEN AVRAM va fi transmisa in format live video pe site-ul WWW.DCNEWS.RO și pe Facebook-ul redacției. Interviul este realizat de Anca Murgoci…

- Intr-un dialog incredibil aflat la dosar, directorii de producție de la Hexi Pharma recunosc ca au tratat bacteriile cu apa chioara și au devenit rezistente, dezvaluie jurnalistul Catalin Tolontan și colegii sai intr-o noua postare de pe site-ul sau. Acesta noteaza reacții extrem de dure ale corpului…

- „Cu siguranța PSD are un plan clar sa puna punct independenței justiției și, de asemenea, sa nu mai fie deranjați de procurori. Lucrul acesta se vede cu ochiul liber. Se vede din forma inițiala a proiectelor de lege 303, 303 și 317 și, de asemenea, din forma propunerilor de modificare la Codul penal…

- Pensii de peste 100.000.000 de lei in luna decembrie in Social / Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Teleorman, in luna decembrie, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 100.251.028 de lei, in contextul in care judetul Teleorman este unul dintre judetele cu numar…