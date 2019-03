Vasile Blaga: Suntem în competiţie cu toate partidele, nu avem prieteni în campania electorală Liberalul Vasile Blaga, aflat pe lista PNL la europarlamentare, a declarat, sambata, ca formatiunea politica din care face parte este in competitie cu toate partidele care participa la aceste alegeri. "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat Vasile Blaga, la lansarea candidatilor PNL in alegerile europarlamentare. El a subliniat ca prin aceste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

