- Candidatul PNL pentru europarlamentare Vasile Blaga a declarat vineri, la Bacau, ca PSD se afla in cea mai slaba forma politica iar PNL are sansa sa castige alegerile din 26 mai. ''Nu mai este PSD-ul acela de speriat. E ranit, e in cea mai slaba forma din ultimii 30 de ani. Nu am avut niciodata…

- ''Bolsevicii astia de rit nou nu doar fura, ci ingenuncheaza, umilesc, ameninta. De mai mult de atat nu sunt in stare. Nu sunt in stare sa aduca bani europeni, sa investeasca in spitale, sa construiasca autostrazi. Ei, in doi ani si jumatate de minciuni si administrare proasta a Romaniei, au spus…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, doua atenționari cod galben de ploi și vânt puternic pentru zilele de marți, 30 aprilie și respectiv miercuri, 1 mai, pentru zeci de județe din zona nordica și sudica a țarii, inclusiv litoralul. Prima atenționare cod galben de ploi…

- Sindicalistii Sanitas picheteaza, miercuri, sediul Ministerului Muncii, iar seria protestelor anuntate deja prevede si un miting de amploare in luna aprilie. Saptamana trecuta, 280 de sindicalisti au pichetat Ministerul Sanatatii, iar dupa intalnirea cu ministrul Sorina Pintea au transmis ca apreciaza…

