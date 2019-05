Vasile Blaga, declarație de război cu PSD. ”Mitinguri doar apărați de forțele de ordine” ”Suntem in fata a patru batalii electorale pe care le vom castiga. Ne batem cu PSD de 30 ani, dar acum este un partid slabit iar dovada cea mai buna este ce s-a intamplat astazi la Iasi. Nu mai pot sa isi tina mitingurile decat aparati de fortele de ordine. (...) Liderii Uniunii Europene, neaparati de jandarmi, faceau baia de multime la Sibiu. (...) Cei din PSD au fost umiliti la Sibiu, acolo unde s-au intalnit socialistii europeni, dar nu i-au invitat. Ce umilinta mai mare? E ranit PSD, dar e inca periculos si il vom putea bate doar daca muncim cu adevarat inca doua saptamani si jumatate”,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

