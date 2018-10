Banescu precizeaza ca nu a vorbit despre asocierea Bisericii Ortodoxe Romane cu vreo parte a spectrului politic, "asa cum au insinuat unele titluri de presa, ci despre felul in care, in mass-media si in opinia publica, referendumul a fost asociat in mod fals si fortat cu o persoana".

"In cadrul unei emisiuni de radio a postului RFI care a fost citata ulterior in presa am mentionat, intre alte explicatii ale rezultatului recentului referendum, faptul ca acesta a fost in mod fals si insistent asociat, de catre presa, cu o anumita persoana politica, ceea ce a dus la politizarea demersului…