- Dramaturgul si regizorul Pusi Dinulescu a murit miercuri seara, la varsta de 76 de ani și va fi inmormantat sambata la ora 14:00 pe Aleea Artistilor din Cimitirul Bellu Ortodox din Bucuresti.

- Managerul sportiv al clubului de fotbal Universitatea Craiova, Silvian Cristescu, a declarat, duminica noaptea, ca antrenorul echipei Dinamo, Eugen Neagoe, care este internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, a suferit un infarct in momentul in care si-a pierdut cunostinta in timpul…

- Cornelia Catanga este in stare stabila dupa ce a suferit un infarct. Aceasta a fost internata la Spitalul Floreasca duminica seara. ”De dimineata i s-a montat un stent, dupa ce i s-a facut coronografie”, a spus sotul artistei, Aurel Padureanu,

- "Sotiei mele i s-a facut rau aseara, a cazut pe scari, eram cu feciorul meu. A venit salvarea, au dus-o la Spital la Floreasca, iar acum e in stare stabila, e constienta. De dimineata i s-a montat un stent, dupa ce i s-a facut coronografie. Multumim lui Dumnezeu ca nu a fost mai rau. Am inteles ca e…

- Un barbat a suferit un infarct miocardic, sambata, pe Varful Madaras, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru preluarea pacientului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.Potrivit sursei citate, unui barbat i s-a facut rau si prezenta semnele unui infarct miocardic.…

- ​Președintele onorific al lui Bayern Munich, Franz Beckenbauer, in varsta de 73 de ani, a acuzat probleme de sanatate, marturisind ca a suferit recent un infarct retinian și ca nu mai vede cu ochiul drept aproape nimic.

- O tragedie dubla a avut loc ieri seara in localitatea Bruere di Rivoli, din apropiere de Torino. Alfredo Carbone, in varsta de 75 de ani, a suferit un infarct. Soția lui, Lina, a sunat imediat la ambulanta. Cand au ajuns la fata locului, pompierii n-au avut ce sa faca decat sa constate decesul batranului…

- Avand marimi de 3 centimetri pe 2 centimetri, acesti plasturi au fost crescuti in laborator din mostre de celule de la pacienti, urmand a se transforma in muschi cardiac functional, potrivit BBC. Acestia elibereaza, de asemenea, chimicale care repara si regenereaza celulele existente ale inimii afectate…