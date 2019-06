Stiri pe aceeasi tema

- Noile norme vor imbunatați securitatea acestor carți de identitate prin introducerea unor standarde minime, atat pentru informațiile conținute, cat și pentru elementele de securitate comune tuturor statelor membre care emit astfel de documente. Normele nu impun statelor membre sa introduca…

- Patru cetateni romani, cu varste cuprinse intre 37 si 52 de ani, care pescuiau in perioada de prohibitie cu unelte de pescuit interzise de lege au fost prinsi de politistii de frontiera giurgiuveni, potrivit Agerpres. "In ultimele 48 de ore, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului…

- Dupa o perioada de peste 220 de ani, un ordin al calugarilor de la Grimbergen Abbey (Belgia) a început din nou producția unei beri din perioada medievala, dupa ce au fost redescoperite igredientele și metodele originale în arhive, potrivit The Guardian. Anunțul a fost facut de parintele…

- DiscoverEU este o inițiativa a Uniunii Europene care iți da posibilitatea de a calatori prin Europa utilizand ca mijloc principal de transport trenul (exista și excepții pentru a permite participarea tinerilor care locuiesc pe insule sau in zone indepartate). Uniunea Europeana iți acorda…

- Berbec In perioada 4-10 mai, berbecii se confrunta cu problema imaginii publice. Viața ta sociala va avea parte de ceva schimbari. Se arata rivalitate din partea unei persoane la care nu te așteptai. Taur Va veți atașa de cateva persoane cu care veți ieși in curand. In perioada 4-10 mai sunteți…

- Valoarea sprijinul financiar pentru Programul national apicol pentru perioada 2017-2019 va fi de 33,4 milioane de lei, din care 16,7 milioane de lei reprezinta contributia Uniunii Europene, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "In sedinta din 3 aprilie 2019, Guvernul a aprobat modificarea…

- Angajatorii sunt stimulati financiar sa angajeze someri. Astfel, angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri peste 45 ani sau parinți unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare…

- Consilierul pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, a declarat ca presedintele venezuelean Nicolas Maduro si aliatii sai vor fi „strangulati financiar” daca vor continua sa se agate de putere, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Dupa cum a afirmat clar presedintele…