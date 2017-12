Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat marti ca a trimis o nava pentru a supraveghea o fregata rusa in ziua de Craciun in largul coastelor de nord ale Scotiei, scrie Reuters. O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. „De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste anul acesta”,…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- Conform unei analize Vola.ro, romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania – Sicilia și Bologna. Și destinațiile din Romania au fost solicitate,…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minimum cinci ani, potrivit MAE, citat…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- „Referitor la drepturile cetatenilor, Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord ca cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie, precum si membri de familie ai acestora, vor continua sa beneficieze de drepturile conferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou…

- Preturile la gaze naturale si electricitate au crescut in Europa dupa ce o explozie la unul din cele mai importante puncte nodale pentru transportul gazelor naturale de pe continent a afectat livrarile in momentul unui val de frig, transmite Bloomberg. Cotatiile futures la gaze naturale au…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Acordul anuntat vineri de Uniunea Europeana si Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar european nu rezolva o serie de ingrijorari esentiale pentru multi oameni de la sud si nord de frontiera irlandeza, a estimat vineri partidul republican irlandez Sinn Fein, transmite DPA. ''Brexitul…

- Scotia si alte entitati componente ale Marii Britanii trebuie sa aiba permisiunea de a beneficia de orice reguli speciale aplicabile Irlandei de Nord dupa Brexit, a declarat vineri sefa Partidului National Scotian și premierul provinciei, Nicola Sturgeon, potrivit DPA, preluata de Agerpres. Sturgeon,…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit în…

- Cetațenii britanici care lupta pentru gruparea Statul Islamic (SI) ar trebui localizați și uciși, nu sa li se permita revenirea in țara, a declarat joi noul ministru britanic al apararii, Gavin Williamson, pentru Daily Mail, potrivit Agerpres. "Pur și simplu, punctul meu de vedere este ca…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins și dezamagit' de faptul ca șefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privința acordului legat de situația frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. …

- Politicieni din opozitie si media din Marea Britanie au acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea si-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, dupa trei runde de vot, pentru a gazdui sediul EMA, care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Bratislava, considerata la un moment dat favorita, a fost eliminata din prima runda de vot.…

- Criteriile pentru transferul sediului instituțiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac Robert Fico, in reacție la eșecul candidaturii țarii sale pentru a gazdui Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) dupa ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…

- Mai intai a fost Spania care, prin vocea ministrilor sai al apararii si de externe, a avertizat UE in legatura cu ''dezinformarile'' care circula pe internet referitoare la criza catalana si care, in opinia celor Madridului, provin ''de pe teritoriul rus''. Cateva ore mai tarziu, premierul Marii Britanii,…

- "Știm ce faceți. Nu veți reuși", a declarat Theresa May la adresa liderilor ruși in cursul unui dineu organizat de Lordul-primar al City din Londra, centrul istoric și financiar din capitala britanica, potrivit discursului transmis de cabinetul sau. Prim-ministrul a denunțat "anexarea ilegala…

- Marea Britanie are de platit cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din UE, estimeaza presedintele Parlamentului European Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, estimeaza…

- Marea Britanie trebuie sa clarifice in cel mult doua saptamani problema datoriilor fata de Uniunea Europeana, estimate a fi intre 60 si 100 de miliarde de euro, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, avertizand ca, in caz contrar, Bruxelles-ul nu va initia curand negocierile pe tema relatiilor…

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii si ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea conditiilor iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa, conform agerpres.ro. …

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...

- David Davis a precizat ca echipele de negociere se vor reuni pe 8 și 9 noiembrie, urmand ca pe 10 noiembrie el sa se intalneasca cu negociatorul-șef al UE, Michel Barnier. ''Nu vom intarzia procesul'', a spus oficialul britanic in fața Comisiei pentru UE a Camerei Lorzilor, adaugand ca l-a…

- Trenul a fost lansat cu prilejul Anului științei și educației Rusiei în Marea Britanie, comunica RIA Novosti. În timpul calatoriei, londonezii și turiștii vor fi familiarizați cu cele mai importante realizari ale Rusiei și ale fostei URSS. Garnitura are șapte vagoane, fiecare având…

- Donald Tusk a sustinut un discurs in Parlamentul European in care a prezentat concluziile summitului Consiliului European (19-20 octombrie) si agenda liderilor UE."Dupa cum stiti, sunt obsedat de unitate inca din primele zile de lucru la Bruxelles. De aceea am respins ideea iesirii Greciei…

- Londra a introdus, luni, o taxa de zece lire sterline pentru cele mai vechi si mai poluante masini, cu scopul de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul orasului, Sadiq Khan, potrivit Reuters. Numita T-charge, taxa zilnica de zece lire se aplica masinilor…

- Sadiq Khan, primarul Londrei, a sugerat, luni, ca nu exclude posibilitatea un nou referendum pe tema Brexit, daca Parlamentul britanic nu va aproba viitoarea intelegere dintre Londra si Bruxelles privind despartirea Marii Britanii de UE, relateaza site-ul cotidianului The Independent. …

- Videoclipul, inregistrat la 17 octombrie, arata o cascada din Mallerstang Valley, comitatul Cumbria, in nord-vestul Marii Britanii, care curge ''in sus''. Furtuna Ophelia a lovit, la inceputul acestei saptamani, cu rafale de vant specifice uraganelor, Irlanda, vestul Scoției, nordul…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Theresa May ar putea spune mai multe despre chestiunea financiara privind dosarul Brexitului la summitul european care se va desfașura saptamana viitoare, a declarat vineri purtatorul ei de cuvant, informeaza agenția Reuters. Dupa încheierea joi a celei de-a cincea…

- Președintele Klaus Iohannis a respins, joi, informațiile aparute in presa britanica potrivit carora Romania, Germania și Franța ar cere blocarea negocierilor pentru Brexit. Întrebat de jurnaliști, la Craiova, dacă România este printre țările care doresc să blocheze…

- Ministrul de Finanțe al Marii Britanii, Philip Hammond, a anunțat astazi ca zborurile dintre insula și Uniunea Europeana ar putea fi suspendate in ziua declanșarii Brexit, relateaza The Telegraph. Oficialul de la Londra a spus ca „in teorie admisibil” ca toate zborurile dintre țarile Uniunii Europene…

- Planul respingerii solicitarilor formulate de guvernul Marii Britanii, de incheiere pana la sfarsitul acestui an a termenilor Brexit-ului, incurca serios planurile locatarei din Downing Street. Premierul britanic vrea sa avanseze rapid si cu faza de negociere a conditilor de "divort" intre…

- Ea a respins in acest context ideea ca Marea Britanie sa faca parte din Spațiul Economic European, intrucat in opinia sa aceasta ar presupune 'adoptarea automata și integrala a noilor legi europene'.Theresa May a insistat de asemenea asupra solicitarii deja formulate ca in procesul separarii…

- Marile banci de investitii cu sedii europene la Londra isi accelereaza planurile de creare a unor noi huburi de tranzactionare in Europa, in vederea pregatirii Brexitului, in pofida angajamentului Marii Britanii de a asigura o perioada de tranzitie de doi ani dupa martie 2019, au declarat pentru Bloomberg…

- Marile banci de investitii cu sedii la Londra se grabesc sa creeze noi huburi de tranzactionare in Europa, in vederea pregatirii Brexitului, in pofida angajamentului Marii Britanii de a asigura o perioada de tranzitie de doi ani dupa martie 2019, afirma surse citate de Bloomberg. In aceste conditii,…

- Marile banci de investiții cu sedii europene la Londra își accelereaza planurile de creare a unor noi huburi de tranzacționare în Europa, în vederea pregatirii Brexitului. Aceasta în pofida angajamentului Marii Britanii de a asigura o perioada de tranziție de doi ani dupa…

- Theresa May, premierul Marii Britanii, a declarat, intr-un comunicat emis cu ocazia summitului UE privind tehnologiile digitale, care are loc vineri in Estonia, ca Europa se confrunta cu intensificarea unor amenintari precum terorismul, infractionalitata cibernetica, imigratia si “agresiunea rusa”.…