- Cel putin 10 persoane s-au inecat si 40 au fost salvate, sambata seara, dupa naufragiul unei nave pe lacul Victoria, a anuntat politia ugandeza, preluata de AFP, conform Agerpres."Echipele noastre au salvat peste 40 de persoane. Putem confirma zece morti. Misiunea de salvare continua", a declarat…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 24 au fost ranite in urma unei explozii produse la o fabrica de utilaje din provincia Jilin, situata in nordul Chinei, au anunțat sambata oficialii guvernamentali, citați de Reuters. Peste 40 de locuințe au fost parțial distruse in urma exploziei urmate…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, au anuntat agentii de presa ruse, citate de Reuters, potrivit Agerpres."„Explozia a avut loc in aceasta dimineața, in sala de mese.…

- Cel putin 31 de persoane au murit in urma unei alunecari de teren provocate de ploile abundente care au afectat Uganda, a informat vineri un oficial din cadrul Guvernului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 44 de oameni sunt confirmați morți, iar sute de oameni sunt dați disparuți dupa ce un feribot s-a scufundat joi dupa-amiaza in Lacul Victoria, potrivit poliției din Tanzania. Salvatorii au reluat vineri dimineața cautarile, transmite Reuters, scrie hotnews.ro.

