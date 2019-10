Varză murată – cea mai bună rețetă pentru iarnă Varza murata este unul dintre preparatele principale din orice gospodarie. Ideal de consumat ca și garnitura pentru multe preparate, combinația potrivita atunci cand vine vorba despre rețeta tradiționala de varza murata depinde de ingredientele folosite. Mai jos ți-am pregatit cea mai simpla rețeta de varza murata, dar iți spunem și secretele pe care trebuie sa le știi pentru o varza murata crocanta. Cum se pune varza murata In mod normal, rețeta tradiționala de varza murata se face in octombrie, dupa ce cade bruma, dupa sarbatoarea de Sf. Dumitru. Atunci, conform spuselor din popor, varza murata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

