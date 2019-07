Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va fi sustinut de partid la alegerile prezidentiale. Astfel, alianta cu PSD pentru aceste alegeri pica, iar partidele de stanga vor avea candidati separati pentru alegerile prezidentiale, conform surselor Antena 3. Membrii ALDE, dezamagiti de PSD …

- "Noi avem maine o reuniune. E aproape sigur ca vom desemna pe Calin Popescu-Tariceanu candidatul nostru la Presedintia Romaniei, asa cum rezulta din sondaje si din intelegerile pe care, prealabil, le-am facut cu PSD. Calin Popescu-Tariceanu e singurul care poate coagula voturi din mai multe partide,…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a afirmat, marți, la Antena 3, ca desemnarea Vioricai Dancila drept candidat al PSD arata ca social-democrații au alte prioritați decat caștigarea alegerilor. Vosganian a spus ca ALDE și-a pierdut increderea in aliații de la PSD, dupa refuzul…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE a facut aceasta declarație dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat joi in premiera…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca „absolut” ar câștiga un tur al doilea al alegerilor prezidențiale daca l-ar avea contracandidat pe Klaus Iohannis, pentru ca actulul șef al statului, deși e pe primul loc în sondaje, nu are prea multe realizari în mandatul sau la Cotroceni,…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila și liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu se vor reuni in cateva ore intr-o ședința a coaliției, informeaza Antena3. Intalnirea de azi vine dupa ce Dancila a anunțat ca in sondajele interne PSD pentru desemnarea prezidențiabilului va fi testat și un candidat…

- "Cred ca inainte de vacanta de vara. Intotdeauna consider ca este gresit sa iei decizii la cald, cand e totul infierbantat, fie intr-o parte fie intr-alta", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, vineri seara, la Romania TV. Acesta a adaugat ca ii da zero sanse lui Klaus Iohannis sa castige un…