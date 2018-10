Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Varujan Vosganian, purtatorul de cuvant al ALDE, solicita Autoritatii Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție sa demareze o ancheta dupa ce mai multi copii au fost folositi intr-un film electoral impotriva referendumului."In ultima vreme am asistat la folosirea in fel și…

- Politia din Las Vegas (Statele Unite) a anuntat luni ca a redeschis ancheta in cazul acuzatiilor de viol aduse de o americana impotriva portughezului Cristiano Ronaldo, starul mondial al fotbalului, care a dezmintit categoric agresiunea asupra tinerei femei, in camera sa de hotel, in iunie 2009,…

- Vicepreședinte ALDE, deputata Steluța Cataniciu, a anunțat ca partidul sau solicita Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție sa ia atitudine fața de folosirea minorilor in clipul intitulat „Copiii referendumului”.”In aceste zile este distribuit pe internet un…

- ”In aceste zile este distribuit pe internet un videoclip revoltator, in care mai mulți copii sunt folosiți la filmarea unor scene violente, sub denumirea „Copiii referendumului", mesajul transmis fiind acela de boicotare a referendumului din 6 – 7 octombrie. Modul in care a fost realizat acest…

- Avocatul Poporului a anuntat, miercuri, ca s-a sesizat din oficiu in cazul a doi copii agresati fizic de angajati ai Politiei Locale din sectorul 3. Copiii au fost retinuti pentru ca ar fi pescuit ilegal in lacul din parcul IOR, insa in clipul filmat de unul dintre acestia se poate observa cum un politist…

- Comisia de ancheta pentru proteste, controverse in coaliție. Deși mai mulți lideri PSD au cerut inființarea unei comisii speciale in Parlament, care se verifice respectarea legilor la protestele din 10 august, ALDE nu susține acest lucru. Vicepreședintele partidului Andrei Gerea spune ca ”nu-și are…

- Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Suceava a declansat marti o ancheta dupa imaginile aparute pe Facebook cu fetita de un an care ar fi stat incuiata intr-o masina parcata la soare, in statiunea Mamaia.

- Colegii de la DGASPC Dolj ai asistentei sociale din Craiova care și-a ucis unul din cei trei copii crezand ca era diavolul fac ancheta sociala in cazul celor doi copii care au ramas acum in grija tatalui, ca sa vada care este evoluția lor și daca tatal va avea nevoie de sprijin. Gabriela Coman, președintele…