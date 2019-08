Varujan Vosganian: Opțiunea ruperii alianței PSD-ALDE e deschisă Varujan Vosganian a spus ca au existat discuții cu premierul Viorica Dancila despre o posibila restructurare guvernamentala, reducerea numarului de ministere și alocarea unui numar "considerabil" de portofolii catre ALDE-ProRomania. "Noi am avut o discuție doar de principiu, pentru ca detaliile nu pot fi discutate decat cu domnul Ponta. Am discutat doar aceasta posibilitate in situația in care se va face o restructurare guvernamentala. Ea trebuie sa aiba cateva principii. Reducerea severa a numarului de miniștri sub 20, sa zicem 19, și alocarea catre aceasta structura ALDE-ProRomania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

