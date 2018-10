Varujan Vosganian, mesaj pentru Viorica Dăncilă: O invit aici Iata declaratia lui Varujan Vosganian: "Vreau sa vorbesc in cateva cuvinte despre ce ar fi trebuit noi sa facem: marile investiții pentru Moldova, este momentul pe care nu-l mai putem amana. Consolidarea, modernizarea drumului de la București la Roman, Suceava, cu centura Bacaului; apoi drumul expres de la Targu Frumos la Botoșani; apoi pornirea celor doua autostrazi la care intr-adevar nu exista competiție intre ele, ci exista poate competitivitate in a atrage fondurile europene și fondurile de parteneriat public privat. Aș adauga un al doilea mare fascicul de investiții, amenajarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

