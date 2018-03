Stiri pe aceeasi tema

- "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele respective si s-a ajuns la concluzia ca ele nu incalca reglementarile privind secretul si siguranta nationala, este un lucru perfect normal. USR promoveaza, de cand a intrat in Parlament, elementul acesta…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta de care…

- "Astazi SRI a publicat protocolul incheiat cu Parchetul General in 2009. Vor urma in spatiul public multe pareri, interpretari, analize peste analize, comentarii la comentarii si multe apasari de tastatura”, a scris Viziteu pe contul sau de Facebook.Acesta sustine ca unii vor spune ca nu…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian, presedintele filialei iesene a ALDE, a declarat vineri, la Iasi, ca protocolul de colaborare care a fost incheiat intre SRI si PICCJ "arata foarte limpede o intruziune, o agresiune la adresa clasei politice". "In legatura cu aceste protocoale, lucrurile…

- Protocolul de cooperare incheiat intre SRI si Parchetul General prevede modul in care sunt valorificate mandatele de interceptare pe siguranta nationala, operatiunile de interceptare audio-video, dar si desfasurarea activitatilor de supraveghere operativa si investigatii informative, noteaza Agerpres.…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General, documentul avand 18 pagini. In baza acestui act de colaborare, Serviciul Roman de Informatii a acordat asistenta procurorilor, timp de 7 ani. Protocolul dintre Parchetul general…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale. Documentul a fost incheiat pe data de 4 februarie 2009, fiind semnat de Tiberiu…

- Protocolul de colaborare incheiat in anul 2009 intre Serviciul Roman de Informații și Parchetul General a fost facut public vineri pe site-ul SRI. Protocolul prevede „constituirea de echipe operative comune care sa acționeze in baza unor planuri de acțiune pentru exercitarea competențelor specifice…

- Vineri in jurul pranzului, Serviciul Roman de Informatii a facut public protocolul incheiat, in 2009, intre Parchetul General, in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi, si SRI – condus la acea vreme de George Maior. Documentul declasificat a fost postat pe site-ul SRI…

- Serviciul Roman de Informatii va publica, astazi protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General in anul 2009, a declarat, joi seara, la un post de televiziune, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea.

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, intr-un interviu difuzat de postul B1 TV. “Protocoalele reprezinta…

- Parchetul General a anuntat, marti, ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. SRI a anunțat ca…

- Ministerul Public a transmis marti ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru ca protocolul incheiat intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii (SRI) sa poata fi declasificat, transmite News.ro . “La nivelul Ministerului Public a fost finalizata analiza…

- Avand in vedere discuțiile din spațiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitații naționale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de Informații, Biroul de informare și relații publice este…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a ajuns intr-o situație imposibila. Tipica pentru un stat cu o democrație eșuata. Rapoartele de activitate ale Serviciului Roman de Informații din 2015, 2016 și 2017, daca Parlamentul iși face datoria, trebuie analizate și este obligatoriu sa primeasca un vot. Fie de aprobare,…

- Cererile coaliției PSD-ALDE, prin care solicita desecretizarea protocoalelor dintre Serviciul Roman de Informații (SRI) și diverse instituții, au fost dezbatute aseara la emisiunea PRESSALERT LIVE alaturi de avocatul Cristian Clipa. Partea care solicita desecretizarea invoca lipsa de acoperire legala.…

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- La cateva ore, practic, de cand procurorul general facuse referire la solicitarea adresata de ministrul Justitiei, in privinta desecretizarii protocoalelor intre Ministerul Public, DNA si DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, si la o “analiza de legalitate” a acestei masuri, dinspre Parchetul General…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Jurnalistul Iosif Buble susține ca protocoalele facute de Serviciul Roman de Informații (SRI) cu parchetele sau alte instituții nu ar trebui declasificate. El susține pe pagina sa de Facebook ca exista o anumita disperare a unor oameni deja condamnați și a unor inculpați cu privire la aceste protocoale,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarâri, încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau între SRI si alte entitati ale statului, a

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, Administrația Prezidențiala a remis un comunicat…

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- De ce face Cosette Chichirau transmisiuni live pe Facebook din Parlament, de la ședințe sau conferințe. Vrea sa arate cum se comporta aleșii in mediul lor. Așa a intrat și in conflictul cu senatorul PSD Șerban Nicolae, dar nu s-a lasat descurajata. Chiar adversari politici din PSD au felicitat-o pentru…

- Președintele Coaliției Romanilor din SUA, preotul Chris Terhes, a prezentat o statistica cat se poate de sugestiva pentru ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania, cand drepturile și libertațile oamenilor au fost pur și simplu calcate in picioare in numele unei așa-zise lupte impotriva corupției,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, potrivit unor surse oficiale. Astfel, scrie Mediafax , hotararea ar urma sa restranga mandatele SRI dupa ce a fost admisa exceptia…

- Mihai Tudose demisioneaza. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului. Mihai Tudose a anunțat ca demisioneza, dupa ce in CEx s-a votat retragerea sprijinului pentru premier. Votul a fost secret. Premierul…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anuntat, luni, ca va cere Comisiei de control a SRI din Parlament audierea unor sefi de structuri din Serviciul Roman de Informatii in cazul medicului Mihai Lucan si a ICUTR Cluj-Napoca."Am venit la sediul SRI Cluj pentru o discutie cu seful structurii despre…

- Judecatoarea oradeana Florica Roman, a solicitat public, pe data de 29 dec. 2017, ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania sa precizeze concret care articole din “legile adoptate recent privind reforma justiției, in forma actuala,” au “convingerea”…