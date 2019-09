Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a solicitat, in plenul Senatului, sa se țina cont de faptul ca Teodor Meleșcanu nu mai face parte din grupul ALDE. Cei de la PSD, in ciuda faptului ca l-au susținut la șefia Senatului, au spus ca acesta este inca membru al ALDE, dar Meleșcanu va fi exclus…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca ALDE va putea demonstra ca este in Opozitie cu ocazia votului pentru motiunea de cenzura si se intreaba ce inseamna repozitionarea formatiunii lui Calin Popescu-Tariceanu in conditiile in care Teodor Melescanu, "inca membru ALDE", conduce Senatul."Calin…

- Teodor Meleșcanu a declarat, intrebat daca ia in calcul reintoarcerea in Guvern, in cazul in care nu va fi ales la șefia Senatului, ca la ora actuala este cam dificil sa ofere un raspuns foarte tranșant, precizand ca momentan este in grupul senatorilor ALDE, potrivit Mediafax.„Nu, la ora actuala…

- "Sunt membru ALDE si doresc sa raman membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alaturi de domnul Tariceanu si am contribuit si eu impreuna cu dansul la crearea acestui proiect politic care se numeste ALDE. Am stat alaturi de dansul si momentele foarte dificile, dau un singur exemplu: excluderea din…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu, propus de PSD pentru sefia Senatului, nu poate fi exclus din partid. Motivul? Grupul ALDE din Senat s-ar desfiinta, iar odata cu el ar muri si alianta cu ProRomania. Legea impune un numar de 7 senatori alesi pe listele unui partid pentru formarea unui grup parlamentar.…

- Liviu Pleșoianu crede ca plecarile din Guvern ale ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu și a ministrului de Interne, Carmen Dan s-au produs ca urmare a ordinelor lui Klaus Iohannis, iar liderii coaliției,...

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a anuntat, luni, ca formatiunea pe care o reprezinta ii retrage sprijinul politic ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si o propune pe Ramona...