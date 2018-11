Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica dimineața, mai multe avertizari Cod galben de ceata care vizeaza municipiul Bucuresti si 15 judete. Potrivit ANM, in municipiul Bucuresti a fost ceata pana la ora 9.00. Cod galben de ceata cu vizibilitate redusa a fost, de asemenea, pana la ora 8.00, in judetele Ialomita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in 18 judete din Moldova si Muntenia, scrie Agerpres. Astfel, pana la ora 9:00, in localitati din judetele Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati, Suceava, Botosani,…

- Caravana FEAA porneste luni, 5 noiembrie, prin Moldova! Caravana Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi va fi prezenta si in acest an in perioada 5 – 19 noiembrie in 24 de orase din Moldova. Elevii claselor a XI-a si a XII-a din 50 de…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, un medic cardiolog din Arad a murit in timpul garzii, la spital, o colega din Craiova, Livia David, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența, a publicat o lista cu 43 de nume ale unor medici decedati in aceleasi conditii. „€Știți cați medici au murit in garzi sau…

- Iata declaratia lui Varujan Vosganian: "Vreau sa vorbesc in cateva cuvinte despre ce ar fi trebuit noi sa facem: marile investiții pentru Moldova, este momentul pe care nu-l mai putem amana. Consolidarea, modernizarea drumului de la București la Roman, Suceava, cu centura Bacaului; apoi drumul expres…

- Numarul deceselor provocate de acest virus a ajuns la 40. In ultima saptamana, doi pacienti din Bucuresti si din Iasi au murit, medicii confirmand existenta virusului. Astfel, s-au confirmat pana acum 11 decese in Bucuresti, cate cinci in Bihor si Iasi, patru in Olt , cate doua in Suceava, Dolj si…

- ANM a emis o informare meteorologica potrivit careia, incepand de miercuri dupa-amiaza, in cea mai mare parte a tarii vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Ploile vor avea si caracter torential si vor fi conditii de grindina. Totodata, hidrologii au emis…