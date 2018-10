Liderul grupului ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca nu exista "pana acum" semne ca legea offshore ar putea duce la ruperea coalitiei de guvernare cu PSD, considerand ca diferentele de viziune dintre cele doua partide cu privire la acest proiect legislativ sunt "de detaliu". "Nu exista pana acum semne ca s-ar rupe (coalitia de guvernare - n.r.) si diferentele dintre noi si PSD sunt de detaliu. Si noi si PSD incurajam aceasta investitie, pentru ca ne dam seama, in primul rand, ca ea ne sporeste rolul in Europa,…