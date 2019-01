Varujan Pambuccian, mesaj impresionant de ziua Uniunii Armenilor din România "Cu 100 de ani in urma a fost inființata Uniunea Armenilor din Romania. Pentru armeni era o perioada extrem de dificila. Cei care scapasera cu viața din genogidul impotriva armenilor din Imperiul Otoman priveau cu speranța spre lumea neafectata de ideologii, era sa spun xenofobe, dar armenii fusesera uciși pe pamanturile locuite de ei in ultimii 4000 de ani, așa ca imi este greu sa calific ideologic ce s-a intamplat atunci. In Romania care traia cu speranța ca va deveni intreaga și recunoscuta ca atare, comunitatea armeana iși gasise un loc atat geografic cat și social de foarta multa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfașoara normal, fara blocaje cauzate de starea vremii sau a carosabilului. Ninge in județele Bacau, Iași, Suceava, Botoșani, Vrancea și Neamț, burnițeaza in județul Vaslui, cu ploi și lapovița in județul Galați. Temperatura…

- Incepand de joi dimineața, o mare parte a țarii se va afla sub COD GALBEN de precipitații abundente – ploi, lapovița, ninsori și polei – și intensificari insemnate ale vantului! Condițiile meteo vor determina depunerea unui nou strat de zapada și apariția poleiului. ANM a emis astazi o atenționare COD…

- In cadrul programului de finantare pentru stimularea si dezvoltarea de mici afaceri Start-up Yourself, Asciatia de Dezvoltare Interconunitara Euronest a semnat contractele cu cei 48 de antreprenori din zona Moldovei. Aplicantii sunt din judetul Iasi – 27, cate 6 din Bacau si Neamt, patru din Suceava,…

- Potrivit datelor ITM Vaslui, la data de 31 decembrie 2018 in județul nostru activau 6.140 de angajatori, fiind inregistrati 52.533 salariați activi. In luna decembrie a anului trecut, in județul Vaslui s-au inregistrat 15 angajatori noi, din care 12 angajatori in domeniul privat și trei angajatori in…

- In municipiu, cei de la Citadin, Salubris, Servicii Publice si Compania de Transport Public au intervenit preventiv fiecare pe domeniul lui, respectiv, pe drumuri, pe trotuare si alei, in parcuri si in statiile de tramvai si autobuz. Regionala de Drumuri Nationale, care intervine intoate judetele Moldovei,…

- Acordul de dezvoltare a Moldovei a fost semnat luni, intre primarii din șapte localitați din regiunea de nord a Romaniei: Suceava, Iași, Botoșani, Piatra Neamț, Roman, Campulung Moldovenesc și Vatra Dornei.Primarul Ion Lungu, in calitate de gazda a evenimentului, dar și ca inițiator al acestei ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o avertizare cod galben de ceata valabila pentru judetele Moldovei. Avertizarea este valabila pentru judetele Suceava, Bacau, Neamt si Botosani

- Este un proiect la care am muncit si in care ne-am implicat ca initiatori, toti parlamentarii de Iasi si din alte judete ale Moldovei: Botosani, Neamt, Vaslui, Suceava, alaturi de parlamentari din toata tara. Pentru ca este un proiect mult prea important pentru regiunea noastra. Si il sustinem neconditionat…