Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 19 aprilie una dintre cele mai asteptate decizii ale anului, una care l-ar putea scapa pe liderul PSD de o condamnare in dosarul angajarilor fictive. Instanta constitutionala a amanat cu o saptamana dezbarterile cu privire la sesizarea facuta de Florin Iordache…

- Instanta suprema este asteptata sa pronunte decizia definitiva in cazul ginerelui fostului presedinte Traian Basescu. In prima instanta, Radu Pricop, soțul Ioanei Basescu, a fost achitat.DNA a facut apel la decizie, hotararea Curții de Apel București fiind contestata și de omul de afaceri…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, o decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Pe 4 martie, DNA a cerut magistratilor Instantei supreme condamnarea lui…

- Garda de Mediu Gorj a amendat Primaria Novaci, miercuri, cu suma de 15.000 de lei, din cauza gunoaielor de pe marginea drumului spre zona montana Ranca Comisarii au stabilit aceasta sancțiune, dupa ce inițial ar fi fost fixat un termen pana la care primaria trebuia sa adune gunoaiele abandonate…

- Decizie de ultima ora a magistraților de la Tribunalul Bucureșt. Decizia in dosarul privind falimentul RADET a fost amanata pentru data de 8 martie.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' „Așa cum am mai spus, in ședința anterioara…

- Celebra moșie de la Nana care s-a aflat vreme indelungata in lumina reflectoarelor continua sa-i dea batai de cap fostului președinte Traian Basescu. Acesta a primit recent o lovitura devastatoare care ii va afecta și familia.

- Complexul Energetic Oltenia ii atenționeaza pe salariați ca Tribunalul Gorj a declarat ilegal protestul lor și ca risca sa fie concediați daca nu reia lucrul. Compania anunța ca poate solicita despagubiri nu numai de la organizatorii protestulu...

- Complexul Energetic Oltenia a facut in instanța doua acțiuni impotriva unor salariați. Una de suspendare a grevei, deja respinsa de instanța, una de declarare a grevei ilegala, care va fi judecata miercuri. Noi, ziariștii, folosim acest...