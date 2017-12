Vârstă pensionare. Dumitru Pelican aruncă BOMBA Referitor la varsta de pensionare, Pelican a spus ca: "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de trai ca cele din Europa. 65 de ani pentru barbați la ceea ce traiesc acum romanii și condițiile de trai este o varsta nu prea mare, iar femeile la 62 de ani, chiar daca in 2030 se va ajunge la 65 și 63 de ani pentru romani, mi se par exagerate. Mulți medici spun ca o varsta ideala pentru pensionare ar fi 64 de ani pentru barbați și 62 sau 61 de ani pentru femei, dar ca nu putem sa-i oprim sa lucreze pe cei care vor acest lucru. Guvernanții sa nu mai fixeze baremuri, pentru ca așa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a luat nota de pozitia exprimata de cei 7 parteneri si aliati ai Romaniei cu privire la evolutiile din domeniul justitiei. "Reasigurand asupra atasamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real si concret…

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- In foarte scurt timp se pregatește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Sunt mai multe surse politice de la Bruxelles care anunța acest lucru. In intampinarea deciziei care va fi luata in scurt timp și anunțata pana la finele anului , mai mulți lideri politici importanți au transmis acest mesaj.Citește…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de fața de trai fața de Euoropa. Mie mi se pare ca 65 de ani penru un barbat, la cea ce traiesc acum romanii, și condițiile de trai reprezinta o varsta inaintata", a declarat fostul parlamentar. Despre femeile, care vor ajunge la 63 de ani,…

- Apariția unei crize pe plan global, cu impact și în țara noastra, nu este exclusa, în contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, la o conferința

- "Decizia presedintelui Donald Trump privind orasul Al-Quds (denumirea araba a Ierusalimului - n.red.) transforma trupele americane din Irak intr-o tinta legitima", a avertizat Akram al-Kaabi, liderul grupului paramilitar Al-Nojaba. Grupul paramilitar, creat in anul 2013 si sustinut de Gardienii…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- good.bee Credit IFN a anunțat primirea, din partea Comisiei Europene (CE), a certificarii pentru respectarea Codului European a bunelor practici in furnizarea de microcredite. Certificarea confirma poziția good.bee Credit IFN SA ca fiind cel unul dintre cei mai buni furnizori de microcredite din Europa,…

- Virusul Papiloma Uman (HPV), care prin cancerul de col uterin in Romania provoaca cea mai mare mortalitate din Europa, poate sa-i afecteze și pe barbați, prin localizari ale bolii in diferite organe, afirma dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, medic oncolog specializat in ...

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, susține, la aceasta ora, o conferința de presa in care vorbește despre relația Statelor Unite cu țarile din Europa. Daca ieri, Departamentul de Stat a emis un comunicat in care a cerut ca Parlamentul sa nu voteze legile justiției care ar incalca independența…

- Daca Liviu Dragnea va face din nou o miscare gresita, cei din PSD isi vor pierde toata increderea in el si vor fi nevoiti sa accepte pozitia adoptata de America, sustine Cozmin Gusa. Consultantul politic considera ca mesajul Departamentului de Stat al SUA vine in sprijinul celor care protesteaza.”S-a…

- „In prezent, ca si in anii 2006-2008, politicile puternic pro-ciclice au determinat accelerarea mult peste potential a cresterii economice. Dar deficitul de cont curent, care ajunsese in acea perioada la niveluri cu totul exceptionale (13,8% din PIB in anul 2007, respectiv 11,8% din PIB in anul…

- La doar 12 ani, David Manu este un nume scris ferm pe tabloul marilor sperante ale „sportului alb” din Romania, tenismenul din Cetatea Marii Uniri traversand un an 2017 extraordinar. Talentatul jucator albaiulian, legitimat la TC Sun Alba Iulia, a facut pasul spre „level” superior, rezultatelor notabile…

- Jurnalistul Rareș Bogdan lanseaza o adevarata nucleara pe piața politica. El susține ca la ultima intalnire dintre Liviu Dragnea și ambasadorul SUA, Hans Klemm, liderul PSD i-a pus in vedere ca majoritatea parlamentara va bloca achiziția de rachete Patriot din SUA, daca ambasadorul nu intervine in…

- Concluziile raportului MCV nu pot fi calificate ca pozitive, in condițiile in care niciunul dintre obiective nu a fost considerat ca fiind indeplinit in mod satisfacator, potrivit unui comunicat al CSM, transmis miercuri AGERPRES. * UPDATE Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele…

- "Evolutia comertului electronic din primele 9 luni ale anului, precum si tintele anuntate de magazinele online pentru cel mai important eveniment de shopping al anului, Black Friday, ne-au determinat sa reevaluam in crestere estimarea privind valoarea pietei comertului online in 2017, la 2,8 miliarde…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a cerut puteri sporite prin intermediul unor instrumente speciale pentru a da posibilitatea autoritatilor nationale de a ingheta peste noapte retragerile depozitelor deponentilor atunci cand o banca se confrunta cu fuga banilor ca urmare a zvonurilor privind intrarea…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, vede regiunea transnistreana ca parte componenta a R.Moldova, dar cu propriul parlament, guvern, presedinte si drapel, potrivit unui interviu acordat cotidianului „Nezavisimaia Gazeta”, citat de RIA Novosti. Presedintele moldovean crede ca, dupa reintegrarea…

- Conditiile optiunii de transport rutier constau nu numai in gradul de confort asigurat pe parcursul intregii calatorii, cat si in nivelul de siguranta care trebuie sa tinda catre maximum posibil. Imbinand siguranta si confortul cu un raport optim calitate-pret, Viotur pune la dispozitia celor interesati…

- Marton Arpad a precizat ca una dintre propunerile existente in proiectul de modificare a legilor justitiei vizeaza obligativitatea statului roman de a se indrepta impotriva magistratilor pentru recuperarea prejudiciilor provocate prin eroare judiciara, in conditiile in care textul actual prevede…

- Pana pe 15 noiembrie, jurnaliștii și bloggerii preocupați de Uniunea Europeana se pot inscrie la concursul Reporter și Blogger European cu materiale publicate de la inceputul anului 2017. Prin aceasta competiție, inițiatorul, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, ii incurajeaza sa se aplece…

- Un nor radioactiv s-a raspandit in Europa in septembrie si octombrie si ar proveni din Rusia sau Kazakhstan, conform autoritatilor franceze care se ocupa de radioprotectie si siguranta nucleara, informeaza The Independent.

- Prin intermediul unei astfel de banci s-ar putea realiza investiții pe domenii prioritare, așa cum se intampla in Germania, Marea Britanie sau Franța. O astfel de banca s-ar putea concentra strict pe componenta de acordare a finanțarilor din surse de la nivel european, respectiv din Planul de Investiții…

- Rovana Plumb, catre Gunther Oettinger: eforturile pentru reducerea decalajelor intre regiunile dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Intalnirea a avut loc in prezența membrilor comisiilor parlamentare reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru Afaceri Europene si pentru Buget,…

- Comertul online este foarte slab dezvoltat in Romania comparativ cu tarile dezvoltate din Europa si nu numai. Insa tocmai de aceea potentialul este urias. CEO-ul eMAG, Iulian Stanciu, vede schimbari masive in comportamentul clientilor in perioada urmatoare, avand in vedere avantajele cumparaturilor…

- Fostul ministru de Interne in guvernul Nastase și fost ministru al Transporturilor in guvernul Ponta, Ioan Rus, a vorbit despre ce s-ar fi intamplat cu Romania daca Adrian Nastase ar fi castigat alegerile prezidentiale din 2004, cand s-a impus Traian Basescu.Citeste si: Fostii 'Regi ai asfaltului'…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat, sambata, la Galati, intr-o conferinta de presa, ca exercitiile de alarmare, pregatirile pe care le fac autoritatile sau sistemul RO-ALERT fac parte din normalitate si nu trebuie sa fie cineva speriat. Totusi, Arafat a admis ca odata cu schimbarile…

- Antrenorul roș-albilor, Vasile Miriuța, a explicat,pentru Gazeta Sporturilor ce jucator ar lua de la rivali și a dezvaluit ce i-a spus Nemec. E drastic cu propria echipa și le atrage atenția și fanilor - E dificil sa lucrați cu un fotbalist considerat cel mai bun pe postul sau in Romania, insa care…

- Varsta de pensionare pentru medicii barbați și femei este in acest moment de 65 de ani. Potrivit unui proiect de lege, acest lucru se va schimba. Medicii barbați și femei vor putea ieși la pensie la 67 de ani, potrivit avocatnet.ro. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat ca joi, in prima zi in care legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, au fost eliberati 529 de detinuti. In baza acestei legi, prin adaugirea celor 6 zile (..) – au iesit 529 de detinuti. “Nu credeam ca impactul va fi atat de mare”, a declarat…

- Creditul va finanta un proiect de reciclare si economie circulara, care va crea 280 de locuri de munca si va procesa peste 50.000 de tone de deseuri pe an. "O economie circulara inseamna o mina de aur de oportunitati, pentru economia noastra, pentru mediul nostru si pentru cetatenii nostri,…

- In aceasta luna, Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca deruleaza o campanie nationala de informare si constientizare, campania pentru locuri de munca sigure si sanatoase 2016-2017 organizata la nivelul Uniunii Europene de catre Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca(EU-OSHA)…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei in guvernul Ponta si fost presedinte al Agentiei Europene de Reglementare in Energie, scrie intr-o postare pe Facebook ca "marele castigator" al unor modificari legislative initiate de deputatul PSD Iulian Iancu "sunt cei de la Gazprom". "Incepem sa…

- Alexandru Maxim a marcat golul prin care formatia sa, Mainz, la care a ajuns in vara, a deschis scorul in meciul cu Hamburg, in etapa a 8-a din campionatul german. Internationalul roman a punctat in minutul 3. Dupa o perioada in care a stat mai mult pe banca de rezerve, Maxim…

- Liviu Dragnea a declarat ca el nu vede nicio criza in PSD și ca spera sa nu se ajunga la o criza guvernamentala. Intrebat daca este dispus sa-și dea demisia de la conducerea partidului ca sa ramana Guvernul Tudose, Dragnea a raspuns ca este dispus și sa plece din țara. ”Pot sa plec și din țara daca…

- Locuitorii unui oraș din Romania ar putea beneficia de o reducere a varstei de pensionare cu doi ani, conform unui amendament la Legea pensiilor depus la Parlament de un senator PNL. Advertisement Initiativa parlamentarului PNL de Galati, George Stanga, ii vizeaza pe cetatenii care au locuit cel putin…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca Guvernul considera ca femeile sunt avantajate la pensionare in fata barbaților și vrea sa corecteze aceasta “inechitate”. Cu alte cuvinte, Olguța Vasilescu susține ca femeile lucreaza mai puțin, cotizeaza mai puțin, dar ajung sa primeasca pensie mai…

- Romania are printre cei mai putini batrani din Europa si cativa au sansa sa ajunga la 90 de ani. Sunt concluzii care se deprind din statisticile realizate la nivel european. Datele arata ca doar 4,2% din populatia Romaniei avea in 2016 peste 80 de ani. O cifra care ne plaseaza pe penultimul loc in Uniunea…

- Eurodeputat Emilian Pavel: Daca nu gandim, deșeurile pot ucide! Incendiile de zilele trecute de la Pata Rat, in Cluj, și cele de la Brașov și Tecuci, ne readuc aminte ca problemele ignorate nu se rezolva de la sine. Mai mult, ele revin, in forme tot mai acute. În primul rând, ne gândim…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca Guvernul considera ca femeile sunt avantajate la pensionare in fata barbatilor si vrea sa corecteze aceasta "inechitate". Mai exact, Vasilescu sustine ca femeile lucreaza mai putin, cotizeaza mai putin, dar ajung sa primeasca pensie mai…

- „Sincer, nu am urmarit preturile la carburanti, dar din ce am vazut in mass-media preturile ar fi crescut intr-o masura mult mai mica decat cresterea de 0,16% (n.n. - 0,16 lei/litru) operata in ultima etapa la accize. Obiectivul Ministerului Finantelor si al meu, ca ministru, este sa urmarim politicile…

- Tudor Mihalache, primarul din Copșa Mica, care a mers pe jos noua zile pana la București, unde și-a propus sa rezolve, impreuna cu mai marii țarii problema apei potabile din localitatea sa, a raspuns intrebarilor adresate in redacția Libertatea. Tudor Mihalache, primarul din Copșa Mica care a ajuns…

- Autoritațile nu au intenția de a egaliza varsta de pensionare a femeilor cu cea a barbaților in noua Lege a pensiilor, deoarece in Romania nu exista același standard și aceeași medie de viața ca in Uniunea Europeana, unde tendința de ieșire la pensie este spre 70 de ani, a declarat, duminica, ministrul…

