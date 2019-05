Conform acestor surse, cele doua parti au insa in continuare pozitii diferite cu privire la cine va suporta finantarea unor noi constructii si la durata angajamentului american.



De asemenea, conform acelorasi oficiali, acordul avut in vedere nu ar cuprinde si cererea formulata de presedintele polonez Andrzej Duda pentru crearea unei baze militare permanente a SUA in Polonia, pe care el a denumit-o ''Fort Trump''. Se preconizeaza in schimb o sporire cu 1.000-1.500 de militari a efectivelor americane nepermanente stationate in Polonia pe baza de rotatie in cadrul fortei NATO, iar in…