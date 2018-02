Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a transmis ca remarcile prim-ministrul Mateusz Morawiecki la adresa evreilor, condamnate de Israel, nu au fost facute cu intentia de a nega Holocaustul.Intr-un comunicat transmis sambata noapte, guvernul a specificat: „Comentariile prim-ministrului Mateusz Morawiecki, in timpul…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP. Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc o responsabilitate…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism a reactionat printr-o scrisoare deschisa la o declaratie a premierului Viorica Dancila, facuta joi seara, la o televiziune, cand sefa executivului a folosit termenul de...

- In ajunul unei vizite la Berlin, prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, a criticat implicit tari ca Germania si Belgia pentru cheltuielile militare reduse, apreciind ca se comporta ca niste "trisoare" in NATO, potrivit Rador, care citeaza La Libre. Liderul polonez si-a reiterat si opozitia la proiectul…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat implicit state europene precum Germania pentru nivelul cheltuielilor de aparare, apreciind ca aceste tari se comporta precum niste 'blatisti' in NATO, profitand de umbrela protectoare comuna, transmite AFP. ''Cine pune in…

- S-a nascut in Germania dintr-o mama poloneza și un tata roman. Avea un certificat de naștere, dar nu și cetațenia germana. Deși s-a mutat in Romania cand era foarte mica, nu a reușit sa obțina nici aici cetațenie romana, din aceasta cauza neputand sa calatoreasca sau sa-și termine studiile. Emiterea…

- Politia israeliana a recomandat, marti seara, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza cotidianul...

- Dupa doi ani de ancheta, politia israeliana a recomandat marti inculparea pentru coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general. Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut conationalilor sai, intr-o declaratie data duminica, sa se abtina de la comentarii antisemite, intr-un moment in care tara sa este criticata pentru legea privind Holocaustul, prin care autoritatile de la Varsovia doresc sa sanctioneze orice asociere…

- Andrzej Duda, președintele Poloniei, va promulga o lege controversata privind Holocaustul in ciuda faptului ca aceasta este contestat de Israel, SUA si Ucraina, srie Reuters. Legea Holocaustului prevede aplicarea de amenzi și chiar inchisoare de pana la trei ani, inclusiv in cazul cetațenilor straini,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul…

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- Dupa instalarea sa la putere, in octombrie 2015, partidul conservator nationalist polonez Lege si Justitie (PiS) a lansat o "politica istorica" vizand renasterea patriotismului, mai ales prin elogierea faptelor de vitejie ale polonezilor din trecut - in fata nazistilor germani, a regimului comunist,…

- O lege din Polonia a provocat revolta in Israel si Ucraina. O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare ale mortii poloneze” a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a…

- Acordul dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la relatiile post-Brexit trebuie sa fie reciproc avantajos, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a precizat însa ca acest lucru va implica unele costuri pentru partea britanica, transmite agentia de presa PAP. Într-un…

- Guilherme Sitya (27 de ani) a plecat pe ușa din dos de la FCSB, iar in prezent evolueaza pentru Jagiellonia Bialystok și spune ca e foarte fericit ca a ajuns la formația din Polonia. "Cred ca e o tara foarte frumoasa, la fel ca Germania. Si acolo ma platesc la zi. Familia mea, cand se duce acolo, ii…

- Curtea Constitutionala Federala din Germania a respins cererea de gratiere depusa de Oskar Groening, fost membru al SS, cunoscut drept 'contabilul de la Auschwitz', in varsta de 96 de ani, condamnat in 2015 la patru ani de inchisoare pentru 'complicitate' la omorarea a 300.000 de evrei, a anuntat miercuri…

- Sindicatele reactioneaza dur dupa afirmatiile premierului Mihai Tudose privind santierul naval din Mangalia. "Consideram ca este cel puțin ineficient sa irosim toate aceste avantaje doar pe construcția unor barcute", sustin reprezentantii sindicatelor, intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Intr-un interviu pentru Realitatea TV, premierul Mihai Tudose a afirmat: ”Fara a minimaliza sau ignora subiectul, parerea mea este ca anul acesta va fi unul al incercarilor de a baga bațul prin gard, noi sa sarim la ei, ei la noi, și anul asta sa devina unul al certurilor, in loc sa fie al unirii.…

- Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului drept o "amenintare cu spanzuratoarea a acelor maghiari din Transilvania care arboreaza in patria lor steagul secuiesc si isi apara identitatea maghiara", scrie agentia ungara de presa MTI, citata de editia in limba romana a portalului de…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA.Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Parlamentul israelian a ratificat, joi, o lege care interzice politiei sa ofere detalii cu privire la o ancheta, deputatii din opozitie fiind de parere ca legea reprezinta o incercare de a controla examinarea probelor de coruptie impotriva premierului Benjamin Netanyahu, relateaza site-ul Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat amuzata de numele de 'Madame Brexit' pe care l-a folosit la adresa sa, joi, premierul polonez Mateusz Morawiecki, ea insistand insa ca este mai mult decat atat si ca se afla in functie 'pe termen lung', noteaza sambata BBC News in editia online. 'Asa…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta „parerea dansului vizavi de Guvern” adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD.

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Aproximativ 170 de curse spre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate din cauza conditiilor de inghet, a declarat luni un purtator de cuvant al companiei Fraport, informeaza DPA. Destinatiile vizate sunt Berlin, Hamburg, Munchen, Viena, Dublin si Varsovia, a precizat purtatorul de cuvant.…

- Guvernul Statului Israel "impartaseste durerea familiei regale si a poporului roman pentru moartea Regelui Mihai I al Romaniei, un prieten al poporului evreu", afirma premierul Benjamin Netanyahu, intr-un mesaj transmis AGERPRES. Seful executivului Statului Israel vorbeste de dimensiunea istorica a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost interogat vineri, pentru a saptea oara, in doua dosare de presupuse fapte de coruptie, au relatat media israeliene, citate de AFP.Anchetatorii au sosit la resedinta oficiala a prim-ministrului israelian, de la Ierusalim, putin inainte de ora locala…

- Noul premier al Poloniei, conservatorul Mateusz Morawiecki, a afirmat ca guvernul sau isi doreste o noua deschidere in dialogul cu Bruxellesul, dar ca asteapta o noua deschidere si din partea Bruxellesului, potrivit agentiei poloneze de presa PAP."Un nou guvern, chiar din aceeasi tabara politica,…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatați imaginea Poloniei in strainatate și in perspectiva viitoarei serii de alegeri. Mateusz Morawiecki, in varsta de 49 de ani, iși va pastra portofoliul…

- Aliati importanti ai SUA au contestat decizia presedintelui american, care este in opozitie fata de o politica internationala fata de Ierusalim care dureaza de decenii. Franta a respins decizia „unilaterala” si a facut apel la calm in regiune. Regatul Unit al Marii Britanii considera…