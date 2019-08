"Este dorinta clara si fara echivoc a presedintelui Trump de a veni in vizita la Varsovia ... pana la sfarsitul acestui an, pentru a realiza in totalitate programul vizitei planificate pentru 2 septembrie", a declarat Krzysztof Szczerski citat de agentia de presa poloneza.



Partea poloneza a propus deja mai multe date pentru urmatoarele trei luni in vederea vizitei, a precizat oficialul.



Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita prevazuta in Polonia din cauza uraganului Dorian care urmeaza sa loveasca Florida la sfarsitul acestei saptamani.



Liderul…