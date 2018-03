Stiri pe aceeasi tema

- "Discuta despre necesitatea de a-i compensa pe polonezi pentru pierderile suferite in timpul celui de-al doilea razboi mondial", a declarat seful diplomatiei de la Varsovia, intr-un discurs consacrat obiectivelor de politica externa ale tarii sale. "Vom cauta modalitati legale, politice si financiare…

- ♦ Companiile frantuzesti sunt angajatori de top, investitorii germani sunt printre cei mai activi, iar Rusia reuseste sa atraga investitii straine chiar si din Ungaria sau Polonia. In timp ce SUA si unele state europene etaleaza noi sanctiuni economice si financiare contra Rusiei, presedintele…

- Polonia a avansat pentru prima data o suma concreta pe care o cere Germaniei drept despagubiri de razboi. Este vorba de 850 de miliarde de dolari, despagubiri pentru crimele de razboi de acum peste șapte decenii. Estimarile se bazeaza pe calcule...

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei Merkel au votat…

- Potrivit unui document al Ministerului de Externe de la Varsovia, Administratia SUA i-a informat pe presedintele si premierul Poloniei sa nu astepte sa aiba vreo intalnire cu presedintele si vicepresedintele Statelor Unite pana cand problema legii care incrimineaza orice referire la implicarea Poloniei…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata.

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat citate de News.ro . Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania…

- Solicitarile poloneze de despagubiri de razboi adresate Germaniei impovareaza din nou relatiile dintre cele doua tari. Pentru prima data a fost comunicata o suma concreta. Berlinul considera chestiunea deja rezolvata. La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale chestiunea…

- Jeff Bezos, pe primul loc in topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari in conturi. Președintele SUA, Donald Trump, a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta. Valoarea averii sale, estimata la 3.5 miliarde de dolari a scazut la 3.1 miliarde de dolari.…

- Un avocat din Baroul București și capul unei grupari de crima organizata ce se ocupa cu proxenetismul in Germania, au fost arestați preventiv la cererea DIICOT, care ii acuza ca au constrans o victima sa iși schimbe declarațiile date in fața polițiștilor nemți și romani. Curtea de Apel București a emis…

- Oficiali polonezi vor clarifica dubiile legate de aceasta lege si vor angaja un dialog cu oficiali israelieni, a anuntat purtatoarea de cuvant a guvernului polonez Joanna Kopcinska, joi, la Varsovia. Cu toate acestea, nu va fi supusa dezbaterilor nicio modificare la aceasta lege care a fost condamnata…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Romania, locul 25 din 28 in cadrul UE privind perceptia gradului de coruptie Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public. Organizatia Transparency…

- Ministrul bulgar de Externe Ekaterina Zaharieva a indemnat din nou UE sa-si extinda frontiera zonei de libera circulatie Schengen.Intr-un interviu acordat recent cotidianului german Die Welt, ea nu a indemnat doar la ridicarea controalelor temporare la frontiere in Uniune, ci a cerut ca…

- Politia din Tel Aviv a declansat o ancheta in acest caz. Portile si unul dintre peretii cladirii au fost vizate de actele de vandalism. Unul dintre mesajele descoperite a fost "Ucigas".Prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost intrebat…

- Netanyahu a avut o discutie la telefon cu Morawiecki, spunandu-i ca afirmatiile facute de acesta sambata sunt "inacceptabile" si ca "nu se pot compara actele polonezilor si cele ale evreilor din timpul Holocaustului".Morawiecki a fost intervievat sambata la Munchen de un jurnalist israelian,…

- Romania, amenințata cu activarea Articolului 7. Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) privind justiția din Romania. Intr-o scrisoare adresata lui Jean…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- In cadrul perspectivei financiare actuale a UE pentru perioada 2014-2020, Fondul National pentru Protectia Mediului si Gospodarirea Apelor din Polonia (NFOSiGW) a semnat acorduri in valoare totala de 20 de miliarde de zloti (4,80 miliarde de euro) pentru investitii menite sa imbunatateasca calitatea…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), care a ajuns miercuri la un acord de principiu cu blocul conservator condus de Angela Merkel cu privire la distribuirea portofoliilor in viitorul guvern de la Berlin, este scena unor divergente interne legate de participarea la guvernare, noteaza vineri dpa.…

- In pofida criticilor internationale, presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga controversata lege privind Holocaustul, care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.…

- La sfarsitul saptamanii trecute, primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu Excelenta Sa Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona, si cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Polono - Romane. S-a discutat despre posibilitatea de a dezvolta…

- Statele Unite si-au exprimat marti "dezamagirea" dupa promulgarea, de catre presedintele polonez Andrzej Duda, a unei legi controversate privind Holocaustul, care "afecteaza libertatea de exprimare si cercetarea academica", transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga contestata lege privind Holocaustul, in pofida protestelor venite din partea Israelului si a SUA, transmite Reuters. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze…

- Cel mai mare grup bancar din Germania, Deutsche Bank, a anuntat vineri ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters. Pierderile nete de 497 milioane de…

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- "Daca cineva falsifica adevarul istoric, acuza Polonia si pe polonezi, noi nu avem voie sa ne aparam si sa stabilim aceste prevederi? Pentru mine situatia aceasta este total de neinteles", spune presedintele Andrzej Duda, potrivit Rzeczpospolita. Polonia a adoptat saptamana trecuta un amendament care…

- Sa sari cu coarda elastica (bungee jumping) de mai multe ori de pe un pod inalt nu este poate cea mai inteligenta idee, dar un grup de cercetatori din Germania foloseste aceasta activitate plina de adrenalina pentru a realiza un experiment in domeniul neurostiintei, informeaza DPA marti. …

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA. …

- Guilherme Sitya (27 de ani) a plecat pe ușa din dos de la FCSB, iar in prezent evolueaza pentru Jagiellonia Bialystok și spune ca e foarte fericit ca a ajuns la formația din Polonia. "Cred ca e o tara foarte frumoasa, la fel ca Germania. Si acolo ma platesc la zi. Familia mea, cand se duce acolo, ii…

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Angajații Poliției germane au oprit o coloana cu șase obuziere autopropulsate americane care se deplasa din Polonia, a informat presa germana, citata de NOI.md. Coloana a fost oprita pe traseul Oberlausitz Nord din estul Germaniei. Poliția a depistat un numar mare de incalcari in timpul transportului…

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori , in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, transmite AGERPRES . Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- Organizatorii se asteapta ca pana la 750 de persoane sa participe la un eveniment neonazist la 20 aprilie la granita dintre Germania si Polonia pentru a marca ziua de nastere a lui Adolf Hitler. Organizat de Partidul National Democrat (NPD), de extrema dreapta, evenimentul din satul Ostritz, care…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA.Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat…

- Portalul viza.md a sistematizat apelurile și intrebarile, adresate redacției din partea moldovenilor, aflați pe teritoriul Germaniei. Astfel, va prezentam 7 probleme de baza ale imigranților moldoveni din Germania, care in opinia redacției, ar trebui puse in prim-plan, revazute și dupa caz soluționate…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP, conform News.ro . Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa…

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP. Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este…

- Un roman de 40 de ani, cu domiciliul la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg. Acesta a fost gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, a transmis AFP, citat de Agerpres.