VARICELE, risc MORTAL pentru bolnavi

- O femeie romanca, in varsta de 39 de ani, a fost lovita și ucisa, miercuri dimineața, pe Via Ostiense, la km. 20, in Italia. La fața locului au intervenit atat poliția, cat și ambulanța.

- Ceaiul si siropul de papadie ajuta la prevenirea cancerului, la tratarea hepatitei, a rinichilor bolnavi si multe altele. Distribuie sa afle toata lumea Florile de papadie pot fi transformate intr-un sirop care poate purifica sangele și poate amenința o tuse persistenta. Tulpinile pot trata unele probleme…

- Un cetatean libian si-a ucis prietena, intr-un apartament din București, iar apoi a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro , barbatul in varsta de 23 de ani,…

- Doi oameni au fost impușcați mortal in afara unei sucursale a bancii UBS Bank in capitala Elveției, Zurich.Potrivit BBC, mai multe imagini furnizate de presa elvețiana arata doua cadavre cum zac in fața sucrusalei.

- Tanara de 31 de ani, gasita moarta in apartamentul sau din Chisinau, Republica Moldova este modelul și cantareața Anastasia Cecati. Aceasta era cunoscuta ti in Romania dupa ce a aparut intr-un serial de mare succes. Tanara de 31 de ani, gasita ieri moarta in apartamentul sau din Republica Moldova este…

- Dupa ce RISE.MD a publicat o ancheta video, întitualata: „Bani din caritate”, a venit și reacția cofondatoarei caritate.md, Sfetlana Sainsus, care spune ca este denigrata pe nedrept. În material se vorbește despre o grupare criminala care identifica minori grav…

- Update: Din primele date, un conducator auto de 30 de ani, din Naieni, care circula cu un autoturism pe DJ 205B catre Naieni, in localitatea Sahateni a surprins si accidentat o femeie de 55 ani din localitate, care s-a angajat in traversarea drumului public fara a se asigura corespunzator. In urma impactului…

- Exista și in Romania numeroase asociații și organizații care, an de an organizeaza acțiuni pentru marcarea acestei zile. The post Ziua internaționala a copiilor bolnavi de cancer appeared first on replicahd.ro .

- Duminica seara, tanarul s-a certat cu unchiul sau de 56 de ani, fost ofiter de armata, si cu sotia acestuia, o femeie de 53 de ani, din motive necunoscute deocamdata. La un moment dat, tanarul a luat un cutit si l-a injunghiat pe barbat, dupa care a continuat sa-l loveasca cu picioarele. Ulterior,…

- Dupa ce a prevestit mai multe evenimente triste, atat din tara noastra, cat si din alte state ale lumii, Maria Ghiorghiu a avut o premonitie care pe multi ii infioara. Clarvazatoarea ne sfatuieste sa fim foarte atenti deoarece este posibil ca virusul gripal sa se raspandeasca in toata tara. A

- Mașina implicata, noaptea trecuta, in accidentul mortal de la Ciumbrud, in care un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, a fost ridicata sambata dimineața, cu un utilaj special. Din imaginile filmate de un localnic rezulta ca dupa ce a ieșit de pe carosabil, autoturismul s-a rasturnat intr-o rapa,…

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de un automobil in timp de se deplasa cu bicicleta. Tragedia s-a intamplat astazi, in jurul orei 18:00 in satul Țințareni, raionul Telenești.

- Centrul de Resurse și Referința in Autism Bistrița se afla foarte aproape de momentul dramatic de a-și inchide porțile. „Bugetul nostru, incepand cu acest an, este privat de sponsorizari de la firme, datorita modificarilor fiscale anunțate de ANAF...”

- Trei persoane și-au pierdut viața, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN7, la ieșirea din Oraștie spre Sebeș. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, unul marca BMW, inmatriculat in Alba și o Dacia inmatriculata in Hunedoara. In accidentul petrecut la ieșirea din…

- Barbatul care în septembrie 2016 a intrat în plin cu masina într-un grup de copii care se jucau pe trotuar, în judetul Galati, omorând 2 dintre ei, a fost condamnat la 7 ani si 8 luni de închisoare.

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru...

- Marti dupa-amiaza, un militar in varsta de 35 de ani din judetul Dambovita si-a injunghiat concubina, intr-un coafor din localitatea Titu. Barbatul este acum cercetat penal pentru infractiunea de omor, iar cazul a fost preluat de catre Parchetul Militar. Surse judicare au declarat pentru News.ro ca…

- Conform primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Ford, înmatriculat în județul Cluj – un barbat în vârsta de 50 de ani, în timp ce se deplasa pe DJ108B, dinspre Bobâlna înspre Dej, ajuns pe raza localitații Razbuneni, cel mai probabil…

- Un militant palestinian a fost împuscat mortal, luni seara, în confruntari cu militari israelieni, într-un sat din Cisiordania, informeaza site-ul Ynetnews.com, preluat de Mediafax.ro.

- Un vanator in varsta de 48 de ani a fost impuscat mortal in dimineata zilei de sambata, 13 ianuarie, in timpul unei vanatori de fazani in extravilanul localitatii Nicolaevca din raionul Sangerei. Seful Directiei generale securitate publica IGP, Marin Maxian, a declarat in cadrul unei conferinte de presa…

- Un cumplit accident de circulație in care a fost implicat un BMW inmatriculat in Satu Mare a avut loc azi noapte in Cluj-Napoca. O persoana a decedat. Din primele informații reiese ca șoferul unui automobil marca BMW cu numere de inmatriculare de Satu Mare circula cu mare viteza pe strada Campul Painii,…

- Un biciclist a fost accidentat mortal la Cluj-Napoca, marți dimineața, într-o zona cu trafic intens. Accidentul ar fi avut loc în jurul orei 7.00, pe strada Porțelanului, în fața restaurantului Safir. Biciclistul nu a mai putut fi resuscitat. Vom…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in zona capului de elicea unei parapante cu motor, in timp ce verifica o defectiune a aparatului de zbor. Potrivit politistilor, barbatul se afla impreuna cu mai multi prieteni in zona localitatii Gelu, comuna Varias din judetul Timis. La…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a facut publica o lista cu 59 de afectiuni a caror tratare nu necesita vizita la medicul de familie. LISTA completa cu afectiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate: 1. Infarct miocardic si Angina…

- La data de 31.12.2017, la ora 23:57,politistii Politistii Biroului Rutier Pascani au fost sesizati despre faptul ca, pe DN 28 A, in localitatea Motca, din jud.Iasi, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane, iar soferul a parasit locul accidentului. Din primele cercetari…

- Ore intregi, circulatia a fost intrerupta azi noapte pe DN 7, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. O masina a luat foc, iar un barbat a murit carbonizat, urmare a unei depasiri neregulamentare.

- Ies la iveala amanunte terifiante din viata pugilistului care a fost gasit mort. Acesta a scris un mesaj de adio inainte sa isi puna capat zilelor. Si-a taiat venele intr-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa.Citeste si: Aparitie SOC pe cerul Romaniei: Obiectul luminos NU a fost detectat…

- "Din primele verificari, o femeie de 58 de ani, din Cioranca, s-a angajat in traversarea DN 2 E85 prin loc nepermis si a fost surprinsa si accidentata de un autoturism care circula pe directia Buzau catre Urziceni, condus de un focsanean de 23 de ani. Din eveniment a rezultat decesul pietonului.…

- Un pensionar de 64 de ani din Capitala a fost strivit mortal de o masina in timp ce traversa drumul regulamentar.Tragedia a avut loc aseara pe strada Calea Iesilor. La volanului automobilului se afla un barbat de 30 de ani, originar din satul Pompa, raionul Falesti.

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ludesti, judetul Dambovita, a fost impuscat mortal, duminica, in timpul unei partide de vanatoare. Victima este fiul primarului, profesor universitar. Din primele informatii, barbatul ar fi fost impuscat de catre un paznic de vanatoare, iar incidentul a avut loc in…

- Accident mortal, in aceasta dimineața, la Capreni, chiar in fața dispensarului medical. Un tanar și-a pierdut viața, iar o femeie a fost transportata, cu ambulanța, la spital. Revenim cu detalii! Articolul ACCIDENT MORTAL LA CAPRENI: Un barbat a murit pe loc! apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in localitatea Caineni, in urma unui accident care a avut loc intre un autoturism si o autoutilitara. In urma impactului, masina a luat foc, iar soferul a murit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un jurnalist mexican a fost impuscat mortal marti in timp ce se afla la petrecerea de Craciun organizata de scoala la care invata fiul sau, au anuntat autoritatile, ceea ce creste la 12...

- – medicii care vor participa la cursurile organizate in cadrul proiectului vor fi instruiti sa acorde asistenta medicala pe baza unor dispozitive de ultima generatie, care monitorizeaza permanent glicemia copilului Proiectul „Formarea specialistilor medicali in vederea imbunatatirii asistentei medicale…

- Un barbat, neidentificat inca, a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DN 25, in apropiere de localitatea Hanu Conachi, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, Serviciul Rutier Galati a fost sesizat cu privire la producerea…

- Seful SRI Prahova este cercetat pentru ucidere din culpa dupa ce a accidentat mortal o femeie, pe DN 1. Accidentul s-a produs la Tancabesti, in judetul Ilfov. Femeia, in varsta de 35 de ani, a fost lovita de autoturismul condus de seful SRI, care circula dinspre Ploiesti catre Bucuresti. Din primele…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe drumul national 1 C Baia Mare – Dej, pe raza orasului Somcuta Mare. Din primele informatii se pare ca un barbat din Buciumi conducea un autoturism dinspre Calea Miresului spre centrul orasului Somcuta Mare, cand in imediata apropiere a unui curbe deosebit…

- Șeful SRI Prahova a fost implicat intr-un accident rutier, pe DN1, in localitatea Tancabești din județul Ilfov. Conform unor surse judiciare care au dezvaluit pentru Evz.ro, autoturismul condus de ofițerul SRI a lovit o femeie care traversa șoseaua.In urma impactului, victima a decedat. Dupa…

- Tragedie fara margini intr-o familie din localitatea clujeana Valea Luncii, comuna Mica. Mezinul familiei, in varsta de 5 ani, a fost accidentat mortal de un autoturism. Copilașul se afla cu mama sa pe o parte a drumului din localitate, iar pe cealalta parte a oprit tatal sau autoturismul. Cand și-a…

- Pedeapsa cu inchisoare pentru un barbat in varsta de 40 de ani din Timiș. El a fost condamnat la cinci ani și doua luni cu executare dupa ce a urcat baut și fara permis la volan, a accidentat mortal o femeie și apoi a fugit de la locul nenorocirii.

- Un pieton inca neidentificat a fost accidentat mortal, luni noaptea, la Tulucesti. Victima traversa neregulamentar DN 26. Un echipaj SMURD a intervenit la fata locului dar nu au mai putut face nimic. Impactul a fost violent iar, cel mai probabil, pietonul, care pare a avea in jur de 50 de ani, a murit…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit, duminica dimineața, dupa ce autoturismul Dacia Logan cu care se deplasa a fost scapat de sub control de șofer pe drumul județean de la Dumbraveni spre Verești.Duminica, la 9.30, in condiții de carosabil parțial acoperit de zapada, șoferul, care circula ...

- Dupa donatia de haine pe care aceasta a organizat-o recent, Oana Zavoranu a vrut sa faca un gest frumos pentru copiii bolnavi de cancer. Bruneta a mers la sectia de oncologie a unul spital din Bucuresti si a inceput sa imparta cadouri. Micutii si povestile lor au impresionat-o. Nu si-a putut stapani…

- Doua vedete cunoscute de la showul „Dansez pentru tine” au fost implicate intr-un accident mortal, pe raza comunei Zanești, județul Neamț. O mașina in care se aflau Antonio Martins dos Santos și Petrișor Ruge a lovit, vineri seara, in jurul orei 19, un barbat, in varsta de circa 60 de ani. Sursa: http://evz.ro/doua-vedete-implicate-intr-un-accident-mortal.html

- Un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani a fost accidentat mortal in vineri seara, in jurul orei 19, la Zanesti, judetul Neamt. In masina care l-a accidentat pe barbat se aflau doua vedete de la show-ul "Dansez pentru tine", potrivit TVM Neamt.Barbatul ucis era din Podoleni și tocmai ieșise…

- In studio la Vorbește Moldova azi vor continua sa discute istoria bebelușului de patru luni care a fost accidentat mortal, in sangele caruia a fost gasit alcool.Expertiza dubioasa a șocat o țara intreaga.

- Un barbat a murit dupa ce a fost impușcat la o partida de vanatoare. Tragedia a avut loc astazi, in jurul orei 08.50, langa localitatea Albina, raionul Cimișlia, scrie today.md.Potrivit poliției, opt persoane se aflau la vanatoare in campul din preajma satului Albina, Cimișlia.

- Accidentul de joi seara de pe DN 79 Arad-Oradea, in apropierea localitatii Simand, soldat cu doi morti si doi raniti grav, s-a produs din cauza unui sofer in varsta de 19 ani, care a vrut sa depaseasca o coloana de autovehicule si a intrat in coliziune frontala cu un autotren ce venea din sens opus,…

- Un grav accident de circulație a avut loc azi (30 noiembrie) dimineața la intrarea in localitatea Dragușeni. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 06.20. Din informațiile pe care le deținem la aceasta ora, o persoana a decedat. Circulația s-a desfașurat cu dificultate, mai multe zeci de minute.…