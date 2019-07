Varicele – metode moderne de tratament 7 din 10 romani sufera de boala venoasa cronica. Predispozitia genetica, istoricul familial, statul in picioare mult timp, obezitatea, sarcina, constipatia, adenomul de prostata, traumatismele la nivelul membrelor inferioare si a abdomenului inferior, expunerea indelungata la raze ultraviolete sau caldura excesiva si unele boli cardiace sunt factori favorizanti ai varicelor. De ce trebuie tratate varicele? Varicele netratate pot determina complicatiile: tromboflebit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

