- Conform ultimului buletin de supraveghere al autoritaților europene, in Romania au fost raportate in ultimul an 1.453 de cazuri de rujeola, arata dr. Mihai Craiu. ”Din cele 13.113 cazuri raportate, in toata Uniunea Europeana, cazurile de rujeola diagnosticate in Romania, reprezinta o proporție semnificativa.…

- Cazul a fost inregistrat in Iasi. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, in perioada 3 iunie - 19 septembrie au fost inregistrate 51 de cazuri de infectie cu virusul West Nile.S-au inregistrat patru decese,…

- DSP Bihor a transmis ca a primit o atenționare de la Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica, prin care se informeaza despre „aspecte privind prezența și circulația țanțarilor aparținand speciilor Culex pipiens și Aedes…

- In aceasta saptamana, Ministerul Sanatații a primit aprobare pentru cel de-al doilea proiect din cele 7 de interes major depuse in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa (POCA). Cele peste 21 milioane de lei vor fi utilizate pentru creșterea capacitații administrative a Ministerului…

- Numarul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de raportari (3 iunie) a ajuns la 11, potrivit unei informari publicate pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. "In…

- Inca 27 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in cinci județe, informeaza Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. In perioada 10 – 14 august, au fost raportate inca 27 de cazuri nou confirmate in cinci județe. Potrivit Centrului Național de Supraveghere…