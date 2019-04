Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii a organizat evenimentul “Cariera, Conversație, Cultura”, o discuție moderata intre Cristina Balan, Ambasadorul Republicii Moldova in SUA, și Laura Elsey, Președintele Women’s Diplomatic Series.

- Compania American Airlines a anuntat ca a decis suspendarea pe o durata nedeterminata a zborurilor pe ruta SUA - Venezuela, pe care le intrerupsese deja temporar din 15 martie din motive de securitate, transmite vineri EFE, relateaza Agerpres.Citește și: Donald Trump numește raportul lui Mueller…

- Accident teribil in Constanța. O cunoscuta judecatoare din oraș se zbate acum intre viața și moarte, dupa ce motocicleta pe care se plimba alaturi de un polițist a patruns in intersecție fara a se asigura și a lovit in plin doua mașini care circulau regulamentar.Citește și: Niculae Badalau…

- Directia Judetene pentru Cultura Timis lanseaza o noua serie de publicatii dedicate patrimoniului banatean. Prima carte vorbeste despre descoperirile arheologice de pe strada Ungureanu colt cu Savoya.

- Martha Stewart, femeie de afaceri si vedeta de televiziune, se va lansa intr-o noua industrie, dupa ce a anuntat ca a incheiat un parteneriat cu unul dintre cei mai importanti producatori de canabis din lume, grupul canadian Canopy Growth, informeaza AFP.

- De Valentine’s Day, PANDORA sarbatorește dragostea in toate formele sale – de la sentimentele romantice de iubire, la dragostea fața de sine și prieteniile de nedestramat. Realizate de bijutieri talentați din metale de inalta calitate precum argintul 925 și PANDORA Shine (argint 925 placat cu aur),…

- Fostul ministru Daniel Funeriu reactioneaza la atacurile din presa la adresa ministrului Justitiei. Dupa ce Tudorel Toader a fost acuzat ca fost membru activ al PCR in anii '80, Funeriu denunta ipocrizia celor care nu vad fostii comunisti din propria "ograda", oferindu-l ca exemplu pe europarlamentarul…

- Lucian Isar, sotul senatoarei PNL Alinei Gorghiu, si Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, s-au contrat intr-o emisiune la B1TV pe tema BNR. Isar este unul dintre criticii vehementi ai guvernatorului Mugur Isarescu, in timp ce PNL sustine Banca Nationala in razboiul cu PSD. Anul acesta, mandatul…