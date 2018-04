Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), un anunt prin care vor sa atribuie un contract pentru realizarea auditului energetic al Palatului Parlamentului, analiza care va identifica solutii de reducere a cheltuielilor bugetare.

- „Vom vedea prima cupa de excavator pe santierul Sibiu-Pitesti inainte de anul 2020, daca pregatirile vor continua in ritmul de acum. Apreciez ca inainte de 2020 vor incepe lucrarile”, a spus Lucian Sova, intr-o emisiune la Antena 3. La data de 8 martie, documentatia pentru Contractul destinat proiectarii…

- Sub efectul avertizarii de cod galben de la sfarsitul saptamanii trecute, Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor a fost obligata sa incheie contract prin negociere fara anunt de participare. Potrivit anuntului afisat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice, Directia nu a avut…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, și-ar dori ca lucrarile de extindere a rețelei de gaz metan in Burdujeni Sat și in cartierul Tinereții sa demareze in acest an. El a declarat ca documentele de licitație pentru realizarea investiției au fost trimise deja la Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SEAP,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca a transmis spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) licitatia privind achizitionarea a 106 ambulante, destinate dotarii Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF). Termenul limita pentru depunerea ofertelor este…

- Primaria Capitalei a anuntat, vineri, ca a transmis spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) licitatia privind achizitionarea a 106 ambulante pentru Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 14 mai.

- Licitatia pentru atribuirea contractului privind reamenajarea locurilor de joaca existente in municipiul Constanta, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP , se apropie de final, dupa cum ne a declarat Rares Iordache, director executiv in cadrul Directiei Servicii Publice din Primaria Constanta.…

- Prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a dat asigurari ca soseaua de centura a municipiului Suceava va fi finalizata aratand ca procedura de achizitie a constructorului a intrat in linie dreapta. Adomnicai a anuntat intr-o conferinta de presa ca licitatia a fost publicata pe SEAP (Sistemul Electronic…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- „Pentru servicii de paza si protectie, Salubris SA deruleaza o procedura de achizitie in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Din cauza prelungirii acestei proceduri, ca solutie temporara, Salubris SA a incheiat prin procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare, un contract…

- Mercedes Benz Romania a contestat ieri licitatia organizata de Primaria Capitalei pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi la RATB (Regia Autonoma de Transport Bucuresti). Mercedes susține ca ofertele producatorilor din Turcia nu indeplinesc toate conditiile din caietul de sarcini.

- "Prima masura propusa este ca se va intocmi de catre autoritatile publice tutelare a unei liste complete cu operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii si activitati autorizate prin statut", a anuntat Teodorovici. A doua masura se va lua prin publicarea…

- In contestatia publicata joi , 15 martie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Mercedes – Benz Romania cere Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sa constate ca ofertele depuse de catre producatorii turci Otokar si Karsan nu indeplinesc toate conditiile din caietul…

- Mercedes-Benz a contestat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor rezultatul licitatiei organizate de Primaria Capitalei pentru cumpararea a 400 de autobuze, la care a fost desemnata castigatoare firma turceasca Otokar. In contestatia publicata pe 15 martie in Sistemul Electronic…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala a atribuit, prin licitatie deschisa, un contract in valoare de peste 2,02 milioane de lei (fara TVA), companiei Deloitte Consultanta pentru realizarea de studii, analize, evaluari si formare in domeniul comertului electronic, reiese dintr-un…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala (MCSI) a atribuit, prin licitatie deschisa, un contract in valoare de peste 2,02 milioane de lei (fara TVA), companiei Deloitte Consultanta pentru realizarea de studii, analize, evaluari si formare in domeniul comertului electronic, reiese…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie contractul pentru finalizarea Variantei de Ocolire Suceava, cu o valoare estimata de peste 87,65 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de participare publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor va cheltui in acest an 165 de milioane de lei (cu TVA) pe reabilitarea unor sectoare de drum. Dupa cum ne-a confirmat directorul Sorin Babliuc, este vorba despre proiecte aprobate anul trecut prin Planul National de Dezvoltare Locala. Potrivit…

- Targul de Martisor "Bucuresti, Inima ta!" si-a deschis pe 24 februarie portile pentru bucuresteni si si le va inchide oficial pe 8 martie. Acum doua saptamani, Ziare.com a scris ca inchirierea catorva decoratiuni in forma de inima sau inel cu diamant i-a costat pe cetateni 27.000 de euro,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.

- Cimitir intarziat. Clujul va avea un nou cimitir, nici intr-un caz anul acesta Clujul va avea un nou cimitir, mare si modern. Se dorea finalizarea lui anul acesta, dar lucrarile nici nu au inceput. Proiectul noului cimitir al Clujului, care va fi construit în Someseni, avanseaza din punct…

- O harta gastro-turistica a judetului Covasna, in care se vor regasi ofertele gastronomice ale localurilor si restaurantelor din zona, va fi realizata in scurt timp de Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului din cadrul Consiliului Judetean Covasna. Vicepresedintele CJ a declarat ca rolul acestui demers…

- Termenul limita depunerea ofertelor in cadrul licitației pentru construirea șoselei de centura a Bacaului a expirat luni, la ora 16:00, la aproape o luna de la lansarea procedurii in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Ziarul de Bacau va... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- • Alte șase videocamere vor urmari tot ceea ce se intampla afara sau in interior Violeta Stoica Cele 50 de autobuze noi Diesel Euro 6 pe care Primaria Ploiești intenționeaza sa le achiziționeze vor fi impanzite de camere de supraveghere, potrivit caietului de sarcini publicat sambata, 10 februarie,…

- V. Stoica Ministerul Apararii Naționale se apropie de finalizarea procedurii de achiziție a lucrarilor de restaurare a Crucii Eroilor de pe Craiaman, dupa deschiderea ofertelor care a avut loc in a doua jumatate a lunii ianuarie. Deși se inscrisesera la procedura de achiziție mai multe firme sau asocieri…

- Compania de stat Romtehnica a achizitionat doua radare tridimensionale, in valoare de 128,9 milioane lei (aproximativ 28 de milioane euro), fara TVA, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Valoarea contractului a ajuns sa fie estimata la… 100.000 de euro! Violeta Stoica O situație ieșita din comun s-a petrecut, la sfarșitul saptamanii trecute, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cand procedura de achiziție pentru incheierea contractului de prestari servicii de expertizare a stației…

- Primaria Barlad a inceput deja pregatirile pentru plantarea florilor, a arborilor și pentru intreținerea spațiilor verzi pentru anul in curs. Asta se ințelege dupa ce pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), instituția a cheltuit in luna ianuarie puțin peste 20.000 de lei pe semințe de flori…

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza…

- • Proiectul tehnic și detaliile de executie au peste 1.400 de pagini! Violeta Stoica Simbol al unitații naționale și monument al eroilor neamului, Crucea de pe Caraiman va intampina Centenarul Marii Uniri in șantier și imbracata in schele. Ministerul Apararii Naționale, instituția care a accesat fondurile…

- Primaria orașului Cugir va plati 41.900 de lei unei firme din Timișoara pentru servicii de consultanța. SC Expert Consulting SRL din Timișoara a fost angajata de administrația locala pentru elaborarea documentelor necesare accesarii unui proiect POR pentru iluminatul public. Procedura de achiziție a…

- Primaria Municipiului Sebeș platește 89.000 de lei (19.232 de euro) unei firme din Suceava, pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate necesar construcției unei piste pentru biciclete in oraș. Lucrarea a fost atribuita firmei Royal CDV G2 SRL, prin achiziție directa prin Sistemul Electronic de Achiziții…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA a semnat cu SC Navrom Shipyard SRL Galati contractul pentru proiectarea, construirea si livrarea in Portul Constanta a unei nave tanc autopropulsata, in cadrul proiectului „PROTECT – Infrastructura pentru operatiuni sigure si pentru protectia mediului…

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice…

- Romsilva raspunde acuzațiilor aparute in spațiul public cu privire la trucarea unor licitații. Direcția din Hunedoara subliniaza ca a sesizat Consiliul Concurentei asupra faptului ca cele doua din firmele participante la licitație aveau acelasi administrator si ca au depus propuneri tehnice asemanatoare.…

- Tarifele de parcare din zona centrala au fost majorate foarte mult fața de anul trecut. Practic s-a trecut la dublarea acestor tarife, comparativ cu cele platite în 2017. S-a facut o consultare publica, o simpla formalitate, dar decizia era luata de anul…

- Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) scoate la iveala mai multe achizitii de tigari facute din bani publici. Una dintre institutiile publice care a cumparat tigari este un centru de ingrijire si asistenta pentru persoane cu dizabilitati. O alta institutie publica care a achizitionat tigari…

- Camera Deputatilor a incheiat, in data de 28 decembrie a anului trecut, cu Orange Romania un acord cadru pe 3 ani pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila pentru comunicatii nationale, internationale si roaming, potrivit unui anunt publicat marti in Sistemul Electronic de Achizitii Publice…

- In 4 ianuarie a fost publicat pe S.E.A.P.(Sistemul Electronic de Achizitii Publice) Anuntul de participare al SC APA CTTA SA ALBA la procedura de licitatie deschisa privind contractul de servicii „AB3-CS2-Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor”, contract ce face parte din Proiectul Major „Reabilitarea…