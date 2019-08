Chiar daca vine scoala, vara se termina doar in calendar. Luna septembrie se anunța extrem de calduroasa și cu furtuni de vara. De altfel, 2019 ar putea fi unul dintre cei mai fierbinți ani din istorie. Asta in condițiile in care Marea Neagra, Mediterana și Oceanul Altantic vor avea apa mai calda decat in trecut. De vina sunt schimbarile climatice, spun specialiștii. Daca v-ati saturat de caldura, aflati ca vara se prelungeste in septembrie, cand temperaturile se anunta mai mari decat media normala de toamna si poate chiar si in octombrie. Floriana Georgescu, director executiv al Administratiei…